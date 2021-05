Vybudovat klidovou zónu pro obyvatele obce k procházkám mezi tůněmi a rybníky, s možností rybolovu a koupání. Ambiciózní plány mají do budoucna Kostičtí. A v návaznosti na ně se chtějí pustit i do revitalizace rozsáhlého, asi deset a půl hektaru velkého, Kostického rybníka pod Lanžhotskou ulicí.

Kostický rybník. | Foto: Soutěž O nejlepší fotku Kostic/Marek Kučera starší

Vodní plochu, která se v současnosti pronajímá k chovu ryb, by Kostičtí v první fázi rádi odbahnili. „Momentálně se na dně nachází asi pětačtyřicet centimetrů bahna. Vzhledem k tomu, že se u nás budovala kanalizace asi v polovině sedmdesátých let, většina splašků z části dědiny do té doby tekla právě sem," přiblížil starosta obce Libor Balga.