/FOTO, VIDEO/ Uprostřed obory Soutok slouží věřícím čerstvě vysvěcená kaple Ducha svatého. Na místo určené ke mším a jiným církevním obřadům ji v pátek odpoledne povýšil brněnský biskup Pavel Konzbul.

V oboře Soutok se lidé už i pomodlí. Kapličku u lánského saletu vysvětil biskup | Video: Deník/Iva Haghofer

Nezvyklý duchovní zážitek si z pátečního odpoledne do svých domovů odvezli návštěvníci obory Soutok. Úderem třetí hodiny odpolední se totiž v kapli Ducha svatého, která přímo sousedí s nedávno zrekonstruovaným zámečkem Lány, odehrála komorní slavnost, jejímž vyvrcholením bylo vysvěcení kapličky.

Na místo určené ke mším a jiným církevním obřadům ji povýšil brněnský biskup Pavel Konzbul, jemuž koncelebroval správce břeclavské farnosti Pavel Römer.

Kaple se zvoničkou, jíž dominuje kupříkladu precizní řezbářské zpracování stromu života, bude otevřená všem věřícím. Zavítat do ní, pomodlit se, nebo třeba jen na chvíli rozjímat tak může kdokoli kdykoli.

„Touto milou slavností jsme si chtěli připomenout význam místa a tohoto malého symbolického svatostánku. Naším neskromným přáním je, aby to, co jsme zde vytvořili, mohli užívat všichni lidé, kteří zde žijí, ale i ti, kteří sem do obory rádi chodí či jezdí na kole,“ uvedl v úvodu Robert Nemcsics, majitel zámečku Lány, v jehož areálu se kaple nachází.

Zámeček Lány, který je nejjižněji položeným saletem Lednicko-valtického areálu, koupil Nemcsics před čtyřmi lety. Tehdy byla stavba, jež za svůj vznik vděčí lichtenštejnskému knížecímu architektovi Josephu Hardtmuthovi, v žalostném stavu.

Podepsaly se na ní desítky let, kdy během socialismu sloužila jako sídlo pohraniční roty. „Tehdy zde přebývalo až sto padesát vojáků. Rota dokonala dílo zkázy téměř úplně. A zbytek pak další majitelé, kterým zámeček procházel pod rukama. Opravili jen vnější fasádu a na vnitřky nikdo z nich nesáhl,“ vyprávěl redakci již dříve slovenský majitel skvostné stavby, jež postupně vyrůstala mezi lety 1810 až 1813.

Ke kapličce se lidé dostanou přes nádvoří loveckého zámku. Nachází se v těsném sousedství restaurace Stroodel, která momentálně slouží jako bistro a k občerstvení především pro projíždějící cyklisty.

„Kaplička vznikla díky tomu, že jsme byli nucení opravit zborcený strop a zpevnit krov. Protože z něj trčely hranoly, napadlo nás vytvořit zvonici a kapličku. Ostatně kapličku zde měli zřejmě i Lichtenštejni. Na jedné fotografii jsou totiž zachycení před oltářem,“ zmínil již loni Nemcsics.