OBRAZEM: Břeclav hostila na Setkání přátel jižní Moravy stovky krojovaných

Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Vůbec poprvé se v Břeclavi uskutečnilo Setkání přátel jižní Moravy, které bylo celkově již třetím ročníkem. V průvodu městem prošla více než stovka krojovaných.

Je poslední červencová sobota a u břeclavského gymnázia se před půl jedenáctou dopoledne schází řada krojovaných, aby vyšla na průvod městem. V nedalekém parku se řadí stárek vedle stárka. V různých typech krojů. Mezi nimi se proplétají fotografové, kterým nestačí jen pár snímků, protože k vidění je toho opravdu mnoho. Za pár minut vyráží krojovaný průvod na trasu k areálu pod zámkem. Cesta je obsypána místními, ale i cyklisty a diváky, kteří se třeba přijeli podívat na své známé.

Jsou tu stárci například z Těšan, Svatobořic-Mistřína, Divák, Kostic, Komořan, ale rovněž ze slovenského Nového Mesta nad Váhom. „Dojeli jsme pouze ve čtyřech, ale o to více si to tu chceme užít. Chceme prezentovat stejně jako ostatní naši obec a její tradici,“ říká krojovaný Jaroslav Karas z Velkých Němčic.



Dlouhý špalír prochází i poblíž Miroslavy Komňacké, která sleduje celou podívanou ve stínu z lavičky. „Krása, opravdu nádhera. Je úžasné vidět tolik rozdílných krojů za tak krátký čas,“ prozrazuje Břeclavanka. Průvod na ulicích stejně jako ona sledují stovky nadšených lidí.



Účastníci došli za několik desítek minut do areálu pod zámkem, kde všechny přivítal Jan Záhora, zakladatel internetové komunity I love jižní Morava a strůjce celého nápadu. „Je hezké vás tu všechny vidět. Jsem rád, že jsme v Břeclavi, protože se tu cítíme jako doma. Budeme rádi, když nás tu bude příští rok ještě víc,“ říká Záhora. V odpoledním programu se představily dechové a folklorní soubory, cimbálové muziky a dětské folklorní soubory. Zpestřením celé akce bylo vyhlášení výsledků O nejkrásnější krojovaný pár. Sobotní večer setkání zakončilo od sedmé hodiny odpoledne vystoupení souboru Musica.