Mezinárodní porota hodnotila provedení tanců podle pravidel deseti tanců, tak jak jsou prezentovány na parketech i televizních soutěží. Mezi soutěžní standardní tance patří waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep. Latinskoamerické tance reprezentuje samba, cha-cha, rumba, paso doble a jive. „Na naši soutěž se přihlásilo velké množství párů, proto mi ani nevadilo, že některé nakonec nedorazily, protože bychom tady byli do pozdního večera,“ spokojeně hodnotí vedoucí pořádajícího tanečního studia Václav Kosmák. Podle něj celou soutěž zdobily vynikající výkony tanečníků. „Zejména ve vyšších kategoriích všichni soutěžící předvedli výkony na hranici možností,“ vyzdvihuje Kosmák.

Spojení jsou i trenéři. „Soutěž byla super, dnes se děti snažily a předvedly vše, co umí a někteří snad i to, co ještěneumí. Jsem s jejich výkony neskutečně spokojená,“ usmívala se po skončení celé soutěže trenérka místních malých tanečníků Jitka Kosmáková.

„Z místních tanečníků byl nejlepší pár Adrian Pincel s Ruby Rochali, kteří vyhráli v kategoriích Tanec pro všechny, děti a mezi juniory v kategorii E byli druzí. Výborně zatančil také Matěj Režňák s Anastázií Kosmákovou, kteří posbírali pódiová umístění ve všech kategoriích, kde nastoupili,“ vyjmenovává úspěchy nejlepších svěřenců Kosmáková.

Letošní ročník soutěže přinesl také jednu dramaturgickou změnu, jako první se na parketu představili dospělí tanečníci. „Když jsme začínali tradičně dětmi, tak o půl osmé přijeli rodiče s dětmi a když na parket nastoupili dospělí, tak sál již zel prázdnotou. Dnes to byla úžasná atmosféra pro soutěžící od začátku do konce,“ přibližuje důvody pro změnu viditelně spokojený Kosmák.

David Korda