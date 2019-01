Břeclavsko /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Páteční sněhová kalamita na tři hodiny uzavřela dálnici, na silnicích se tvořily jazyky a autobusy nabíraly zpoždění.

Vážení čtenáři, sledujte s námi ONLINE sněhovou kalamitu na jižní Moravě

Lidé na Břeclavsku se v pátek ráno probudili do sněhové kalamity. Sníh se z oblohy sypal celý den. Bílé nadělení způsobilo řadu problémů. Správci silnic měli co dělat, aby situaci zvládli. Silničáři večer na několika místech bojovali se sněhovými jazyky.

„Na silnici mezi Borkovany a Těšany leželo na silnici asi metr a půl sněhu. Byl tam omezený provoz. Museli jsme tam dostat frézu,“ popisoval páteční drama Drahomír Syrovátka z břeclavského střediska Správy a údržby silnic Jihomoravského kra­je.

Autobus i sypač skončily v příkopu

O dvě hodiny dřív zase silničáři řešili jiný problém mezi Velkými Bílovicemi a rakvickou místní části Trkmance. Autobus se sypačem zapadly v zatáčce do příkopu, když se navzájem vyhýbaly. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Nehoda v místě na desítky minut zastavila provoz.

„Veselo“ bylo také na dálnici. Ve dvě hodiny odpoledne se ministerstvo dopravy rozhodlo kvůli sněhové kalamitě uzavřít hraniční přechod Břeclav – dálnice pro kamiony. Jejich řidiči znovu pokračovat v jízdě o tři hodiny později. „V sedmnáct hodin jsme ukončili opatření týkající se uzavírky a budou odklizeny dopravní značení. Kamiony tak budou vpuštěny do republiky. Dálnice je nasolená a mokrá, ale je čistá, neměl by být problém. Jedině by teploty klesly hodně pod bod mrazu,“ sdělil Martin Rolinek z oddělení dálniční policie v Podivíně.

Autobusy nabraly zpoždění

Lidé, kteří se přes den rozhodli cestovat autobusem, se museli obrnit trpělivostí a počítat se zpožděním.

„Trápily nás hlavně kopce. Jeden se nedal vyjet v Pavlově, což znamenalo větší zpoždění. Další dva autobusy sklouzly do příkopu. Všechno se naštěstí obešlo bez následku na zdraví a majetku,“ sdělil František Zugar, ředitel společnosti Bors Břeclav, která provozuje na Břeclavsku autobusovou dopravu. Řidiči autobusů se podle něj snažili cestujícím omlouvat, že nejedou na čas.

Cyklisté hazardovali se životy

Někteří lidé navzdory hustému sněžení a vysoké pokrývce vyrazili do ulic na kolech. Břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová upozornila, že cyklisté by v takovém počasí vůbec neměli vyjíždět. „Mnohdy si neuvědomují, že řidiči aut nemohou ve ztížených podmínkách reagovat tak rychle a plynule. Doporučujeme proto zvolit jiný dopravní prostředek nežli jízdní kolo,“ podotkla Haraštová.

„Od té doby, co jsem na sněhu spadl z kola pod kola staré sto dvacítky u kostela v Poštorné, nejezdím na kole po Břeclavi. Jakmile zasněží, ukládám kolo do sklepa a dávám přednost naší milé hromadné dopravě,“ podělil se o svou zkušenost břeclavský kurátor a výtvarník Karel Křivánek.

Na sníh nemá smysl sypat

Protože přes den vytrvale sněžilo, silničáři na Břeclavsku hned v devět hodin ráno přestali sypat silnice. „Od té doby jen prohrnujeme. Čekáme, až přestane padat sníh. Pokud nepřestane, tak nemá smysl sypat, jsou to vyhozené peníze,“ podotkl po obědě vedoucí břeclavských silničářů Ladislav Hádlík.

Situace se změnila večer. Sněžení totiž Začalo přecházet v mrznoucí sníh s deštěm. „Budeme muset začít sypat pískem. Silnice jsou uhlazené radlicemi, ale teplota se drží na nule a prší čím dál víc. A země promrzává,“ nastínil v půl šesté večer Syrovátka.

JIŘÍ ŠEVČÍK

PETR KLUSKA