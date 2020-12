Jízdu s nazdobeným autem přitom plánovali až na neděli 20. prosince. „Sociální sítě se však začaly plnit fotografiemi hasičských aut s navěšeným vánočním osvětlením, tak jsme se domluvili, že vše o týden uspíšíme, " přiblížil myšlenku velitel dobrovolných hasičů a místostarosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.

Nejdříve zvažovali, zda udělají osvětlení jednoduché, nebo z hasičského auta vytvoří novodobý alegorický vůz. „ Prvně jsme se pustili do decentní výzdoby. Jak už to ale bývá, když si chlapi hrají, neví, kdy skončit. A tak se přidávalo a vymýšlelo, až z toho vzniklo něco, z čeho jsme měli radost nejen my, ale také přihlížející děti a určitě i dospělí, " dodal Hasil.