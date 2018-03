OBRAZEM: Lanžhotské děti v krojích utopily symbol zimy v Kyjovce

Strojírenští kovodělníci STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20100 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK., , Nabízíme: , Měsíční a roční bonus ke mzdě, příplatek ke mzdě za docházku, příspěvek na závodní stravování a dojíždění do práce,příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní účely, dovolená navíc, pracovní oblečení a obuv, odborná vzdělávání a školení, růst mzdy po zkušební době i v průběhu zaměstnání a další, , Pracovní náplň: , Obsluha strojů a technických zařízení ve výrobním procesu, manipulace s výrobky, lepení štítků, balení výrobků. Opravy a manuální práce, práce na kalibraci - čištění závitů, lepení štítků a další pomocné práce ve výrobě., , Požadujeme: , Nejlépe technický obor vzdělání, i bez praxe, vhodné i pro absolventy. Zaučení práce. Třísměnný provoz (6-14h, 14-22h, 22-6h)., , V případě zájmu pošlete životopis na d.idesova@frauenthal-automotive.com nebo volejte na tel. číslo 519 301 897. Více informací poskytujeme také osobně na adrese Bratislavská 130/2, Hustopeče., , Nevíte, čím se naše společnost zabývá? Podívejte se na následující firemní video: https://www.youtube.com/watch?v=mxitOFZDw3k. Pracoviště: Frauenthal automotive hustopeče s.r.o., Bratislavská, č.p. 130, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Denisa Idesová, +420 519 301 897.

Obsluha průmyslových robotů Svářeč - obsluha a programování robotu (CLOOS).. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32700 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Svářeč - obsluha a programování robotu (CLOOS)., , Nabízíme: , Měsíční a roční bonus ke mzdě, příplatek ke mzdě za docházku, příspěvek na závodní stravování a dojíždění do práce,příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní účely, dovolená navíc, pracovní oblečení a obuv, odborná vzdělávání a školení, růst mzdy po zkušební době i v průběhu zaměstnání a další, , Náplň práce:, Obsluha robota, tvora nových programů, údržba, odstraňování závad., , Požadujeme: , zkušenosti s programováním robota alespoň na základní úrovni, alespoň základní zkušenost se svařováním, spolehlivost, přesnost, třísměnný provoz (6-14, 14-22, 22-6), , V případě zájmu pošlete životopis na d.idesova@frauenthal-automotive.com nebo volejte na tel. číslo 519 301 897. Více informací poskytujeme také osobně na adrese Bratislavská 130/2, Hustopeče., , Nevíte, čím se naše společnost zabývá? Podívejte se na následující firemní video: https://www.youtube.com/watch?v=mxitOFZDw3k. Pracoviště: Frauenthal automotive hustopeče s.r.o., Bratislavská, č.p. 130, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Denisa Idesová, +420 519 301 897.

Úředníci ve výrobě TECHNOLOG PROCESU TVÁŘENÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt osobně, telefonicky nebo emailem., , Požadavky:, Vzdělání - min. SŠ/VŠ vzdělání - strojní - PODMÍNKA, Znalosti v oblasti plošného tváření za studena, práce s programy CAD, čtení výkresové dokumentace - PODMÍNKA, Komunikativní znalost anglického jazyka nebo francouzského jazyka - PODMÍNKA, ŘP skupiny B, znalost MS Office - PODMÍNKA, Plošné tváření za tepla, mechanické vlastnosti materiálů, základy konstrukce postupových lisovacích nástrojů, základy tribologie, praxe v oboru - VÝHODA, Flexibilita, samostatnost, spolehlivost, logické myšlení, ochota učit se novým věcem, , Náplň práce: , Technická asistence při implementaci nových nástrojů, Optimalizace výrobního procesu, Technologická příprava výroby, Zákaznické modifikace, Podpora pro plánování výroby - zastupitelnost lisů, Podpora při odstraňování závad na nástrojích, , , , Zaměstnanecké výhody:, , Firemní prémie ve výši až 8% měsíčně, individuální prémie ve výši 1 400 Kč měsíčně, příspěvek na dojiždění ve výši 500 Kč měsíčně, příspěvek na udržování pracovních oděvů 200 Kč měsíčně, příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění až do výše 1 600 Kč měsíčně, 13. plat ve výši 15 000Kč vyplácený 2x ročně (2 x 7 500 Kč), Cafeterie (příspěvky na dovolenou, lázně, kulturní akce, kino a další) až do výše 8 000 Kč ročně, nadstandartní příplatky, týden dovolené navíc, placená volna nad rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování, pravidelné navyšování mezd, karérní růst, zvýhodněné tarify u společnosti Vodafone , , Místo výkonu práce: Průmyslová 1501, 691 23 Pohořelice.. Pracoviště: S.n.o.p. cz a.s. - 01, Průmyslová, č.p. 1501, 691 23 Pohořelice. Informace: Jašová Michaela, +420 519 313 272,725 765 987.