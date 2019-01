Břeclav /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ – Obrovský zájem lidí provázel výstavu tropických motýlů a brouků, která se uskutečnila v sobotu v břeclavském domě kultury Delta.

Někteří se přišli jen tak podívat, ale většina návštěvníků si z výstavy i něco odnesla. Vystavovatelé totiž vypreparovaný hmyz prodávali. K vidění byly tisíce pestrobarevných tropických motýlů a drobní i naopak obří brouci. Ti nejdražší stáli i tisíce korun.

„Jsme tady poprvé. Teprve začínáme. Je to naše první zkušenost,“ svěřil se František Zíka, který přijel na burzu do Břeclavi s Eliškou Fogašovou. Jsou z Čech a oba studují na vysoké škole v Lednici.

„Jsme zahradníci, takže nás to k tomu svádí. Už jsme si obstarali první larvičky,“ prozradila dívka. „Nakoupili jsme nějaké motýly. Máme je popsané, ještě je moc neznáme,“ usmála se.

Plný sál

Vystavovatelé zaplnili v sobotu dopoledne sál břeclavského domu kultury Delta do posledního místa. Pokud si někdo vzpomněl méně než měsíc před akcí, už se na něj nedostal stůl, na který by rozložil své zboží.

„Mrzelo mě, že hlavně Poláci a Slováci, kteří přijeli z dálky, se neobjednali dřív. Přesto dorazili s tím, že pokud někdo onemocní, zaberou si jeho stůl. Na další výstavu, která bude příští rok v březnu, už nám nabídli i foyer kulturního domu, tak uvidíme,“ prozradil předseda pořádajícího sdružení Polyxena Josef Holomek.

Za obchodními partnery přijel například Vít Kabourek. Má firmu, která se zabývá výrobou, prodejem a nákupem entomologických potřeb. V Břeclavi nevystavuje, protože tam má podle svých slov vždycky malý kšeft. Letos chtěl udělat výjimku, ale s objednávkou stolu už neuspěl.

„Uživit se tím dá těžko. Aby toho člověk dosáhl, podmínkou je, že musí mít nějaký svůj zvláštní specifický výrobek. Lidi je potřeba něčím zaujmout, třeba nejlepšími síťkami na motýly,“ dal Kabourek příklad, jak to v branži chodí.

Coby profesionál také tvrdí, že konkurence v tomto malém oboru nemá smysl. „Kdo se tím chce uživit, tak musí spolupracovat. S největší firmou spolupracujeme velice dobře a osvědčilo se nám to,“ podotkl.

Kabourek se také brání tomu, že by motýly či brouky sbíral. „To je jako s filatelistou. Když se někdo živí filatelií, nesmí sbírat známky. Jakmile sbírá známky, tak vzácnosti, které získá, zařadí do sbírky a nechce je dát pryč. Potom v tom má uložené peníze a nemůže v podstatě existovat. U nás je to stejné. Ovšem nějaké brouky doma mám,“ nechal se slyšet.