OBRAZEM: Nejlepší yoyeři Evropy soutěžili v Lednici. Kamenská je opět mistryní

Nový Šaldorf-Sedlešovice – Nechybělo málo, a od vína utekla, co nejdále to šlo. Vadilo jí, že jí nejbližší okolí tlačilo do toho, aby studovala vinařství. Oba rodiče jsou totiž vinaři a z dcery chtěli mít logicky svoji nástupkyni. „Šprajcla jsem se a říkala si nikdy! Uvažovala jsem o studiu obchodní akademie. Jenže pak tlak rodičů povolil a já si řekla proč vinařství nezkusit? Vždyť mě to vlastně dost baví a víno mám ráda,“ říká studentka Jana Nápravová, vítězka soutěže Vinum Juvenale 2017 v kategorii Královna vín pro rok 2018.