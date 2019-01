Hlohovec – Jedinečná pohádková zábava, která nemá v republice obdoby. Do kulturního domu v Hlohovci přijel totiž v sobotu cirkus Venasis. Je krátce po třetí hodiny odpoledne a usedám na připravenou židli. Přede mnou je několik desítek dětí, které se již nemohou dočkat.

Příběh začíná o dívce, která však ve své posteli nemůže spát. Chce totiž hrát v cirkuse a zároveň v pohádce. A to se taky povedlo. Rázem je obklopena žongléry. Ona sama si nicméně bere obruč, se kterým se kroutí. Jeden jí nestačí a proto si bere, druhý, třetí a čtvrtý naráz. „Je vážně šikovná. Divím se, že jí ani jeden nespadne. Musí být hodně nervozní,“ říká nadšená Magda Bízová.



Na scénu přichází vzápětí zkušený žongler, který si poradí až se třemi kuželky. Příchozím se představuje několik minut a zaslouženě sklízí potlesk. Na pódium se objevuje klaun, který si ihned získává i dosud neposedné děti. Dostává je doslova do varu. Začínají totiž s ním tanči, tleksat a smát se.



Nejvíce je pobavila scéna, kdy si zapínal reproduktor s písničkami, i když to měl zakázáno. „Je vážně fajn, že jsme sem mohli přijít. Přeci jen v zimě je někdy opravdu těžké děti zabavit a rozhodně je lepší přijít sem, než trávit čas doma u televize,“ prozrazuje Miriam Dočkalová. Klaunovo vystoupení se pomalu blíží ke konci. Není to však vše, co program nabízí.



Účinkující si nicméně dají v průběhu přestávky krátký odpočinek. Tu využívají děti se svými rodiči, aby si koupili čerstvý popkorn nebo cukrovou vatu. „Dojeli jsme na rodinou návštěvu a dozvěděli jsme, že je tu nějaký cirkus. Neváhali jsme a vyrazili jsme sem. Nejmenší se baví a my rodiče si můžeme taky popovídat,“ vypráví Ivana Horáková.



V druhé části programu přichází na řadu postavy jako Aladin s Jasmínou, Elza a Anna, sněhulák Olaf, víla Zvonilka, Spiderman a mnoho dalších. Dalo by se říci, že si získávají děti snad ještě více než první polovina. S jistotu však můžeme říci, že každý kdo přišel, chybu neudělal a bavil se od začátku až do konce.