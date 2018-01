OBRAZEM: Ohnivá voda rozpálila k tanci indiány, trampy i Mexičany

Hustopeče /FOTOGALERIE, VIDEO/– Plápolající oheň protíná chladný vzduch před společenským domem v Hustopečích. Přistupuje k němu muž s kovbojským kloboukem na hlavě, chvíli si zahřívá ruce a pak vchází dovnitř. Než za ním zaklapnou dveře, na moment jde slyšet muzika. Je sobota večer a hustopečský Country bál je v plném proudu.

Hned za prosklenými dveřmi vítají příchozí ženy v šatech jak vystřižených ze starých westernových filmů. „Dáte si něco na zahřátí? Máme tady ohnivou vodu,“ vítá kovboj, který se před chvílí procházel venku.

Jen o kousek dál láká do svého baru trojce Mexičanů. „Podává se Rybanina moč, Komančova krev a cowboyův pot,“ ukazuje na džbánky a kelímky s napěněným pivem Hustopečan Kamil Konečný v barevném ponču a sombrerem na hlavě. Je jedním z desítky pořadatelů z místního recesistického spolku, který si říká Všehoschopní.

Country bál mají pod svým patronátem už několik let. „Vlastně jsme navázali na tradici, která tady kdysi byla. Country ples v Hustopečích pak na několik let zmizel a my jsme se zhruba před šesti lety rozhodli, že to zase oživíme. Jsem rád, že nám stále drží elán pořádat různé akce a snad i tento bál udržíme co nejdéle. Třeba do mých devadesáti a pak se uvidí,“ směje se předseda spolku Miroslav Vodák.

V sále společenského domu, kde nechybí ani bufet lákající na chleba se škvarkovou pomazánkou a tlačenkou za dva dolary, je také banka, kde si mohou zájemci dolary směnit. Předtím však musí odložit zbraně a slézt z koně, jak stojí na upozornění u banky.

Přestože místností prochází kovboji bok po boku s indiány, k rozepřím nedochází. Naopak všechny baví kapela Rančeři. „Teď potěšíme hlavně milovníky trampských písní,“ láká na parket člen kapely, která v Hustopečích hraje již po několikáté, Petr Kosík.

Dlouho lákat nemusí, za chvíli už je plno a taneční páry i celé skupiny předvádí nacvičené kroky.

Program slibuje také vystoupení country taneční skupiny z Brna, skupiny Na stará kolena a také půlnoční překvapení v podobě kankánu od všehoschopných pánů či losování hlavních cen tomboly.

Ta ukrývá skvosty jako turbočervotoč, chladič pistolí, šakalí zobání či poctivý tomahawk. „Ty ceny jsou super, snad se poštěstí,“ doufá účastnice plesu Petra Kratochvílová.

U hustopečského spolku je pravidlem, že výtěžek z každé akce na něco použijí. Tentokrát je poslání jasné. „Výtěžek z tohoto Country bálu bude věnován na cestu kankánových tanečnic do Arizony…jednosměrnou,“ uvádí pořadatelé.

Všehoschopní dostáli svému názvu. Jak jde o zábavu, prostě to umí.