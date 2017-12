OBRAZEM: Plesovou sezonu zahájily polonézou stárky z Tvrdonic

Tvrdonice /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Ženy v dlouhých večerních robách, muži v košilích a naleštěných botách přicházejí v sobotu večer do sálu sokolovny v Tvrdonicích. Ten je krátce po sedmé hodině již plný tanečníků. Období mezi Vánocemi a příchodem Nového roku tam patří tradiční akci - Dívčímu vínku.

Zábavu pořádají tamní stárky. „Zatancujeme polonézu, tím zahájíme večer. A pak budeme pokračovat mazurkou,“ říká jedna ze stárek Karolína Balgová.

Spolu s ní je tam dalších třináct nastrojených dívek v doprovodu tanečníků. „Polonézu jsme nacvičovali tak dva a půl měsíce," usmívá se další ze stárek Andrea Škápíková.

Na výsledek se přišli podívat jejich rodiče, prarodiče i stárci z okolních obcí. K poslechu hraje po celý večer dechová hudba Zlaťulka. Tanečníci na parketu krouží pod velikým věncem, na kterém visí pantoflíček.

„Ten právě symbolizuje to dívčí právo, že jsou muži pod pantoflem. U nás ve Tvrdonicích máme ve zvyku tam mimo to dávat také panenku a malou kořalku. Dokud někdo nestrhne pantofel, tak vyzývají k tanci dívky. Strhou jej pak většinou kluci, co se stárkami tancují. Nebo když má některá, jak u nás říkáme frajířa, tak se o to postará on. Je to pro ně vždycky čest. Pak už se to právo zase vyrovnává a muži mohou vyzvat k tanci," vysvětluje za pořadatele Zdena Šlichtová, která připravovala sama v minulosti na pětadvacet polonéz.

V každé obci či městě jsou pravidla dívčího vínku jiná. „Na mnoha místech chodí na vínek v krojích, u nás je tradicí, že chodí ve večerních róbách," zdůrazňuje Šlichtová.

Vínek zahajuje v Tvrdonicích plesovou sezonu, zábava pokračuje až do ranních hodin.