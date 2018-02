OBRAZEM: Zima? Víno rozproudí krev, zaznělo při Tour de sklep

Mikulov /CO SOUSED, TO REKORDMAN/ - Vojáci, hokejisté, kapitán Amerika nebo postavy ze seriálu Teorie velkého třesku. Tyto a další malé plastové figurky má ve sbírce Miroslav Svoboda z Mikulova na Břeclavsku. Populární igráčci jsou jeho celoživotní vášní. „Když jsem byl malý, často jsem si s nimi hrál. Když se obnovila jejich výroba, začal jsem je kupovat svému synovi,“ říká nadšenec. Jeho zálibě je věnovaný další díl seriálu Deníku Rovnost Co soused, to sběratel.