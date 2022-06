Podle mluvčího úřadu Martina Švandy památkáři nedodrželi zásadu transparentnosti. „Zadavatel vyhodnotil, že vybraný dodavatel splnil kvalifikační požadavky, přestože z dokumentaceo zadávacím řízení nebylo možné jednoznačně dovodit, zda byla kvalifikace skutečně prokázána. Úřad proto zrušil rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele,“ konstatoval. Bylo potřeba doložit, že vybraný tandem rozsáhlé práce skutečně zvládne.

Památkáři si kvůli tomu od něj vyžádali další potřebné dokumenty. I na jejich základě pak původní výběr potvrdili. „V úterý jsem podepsal nové rozhodnutí o výběru dodavatele. Nyní běží čtrnáctidenní lhůta. Pokud by se nikdo neodvolal, podepsali bychom smlouvu. Už je to za pět minut dvanáct,“ řekl Deníku Rovnost ředitel kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu, do jejíž správy zámek spadá, Petr Šubík.

Doufá, že práce na projektu za zhruba 150 milionů korun začnou v červenci. Památkáře tlačí čas. Vše musí být hotové do konce příštího roku, do té doby je nezbytné vyčerpat dotaci. „Pokud o prázdninách nepodepíšeme smlouvu, už je to termínově nereálné vše stihnout," upozornil ředitel.

Podobný názor zastává i kastelánka lednického zámku Ivana Holásková. Po prázdninách už je podle ní termín vražedný a nesplnitelný. Obnova katakomb nebo Maurské vodárny by pak v budoucnu byla nejistá. „Bez dotace v současné není reálná. 150 milionů z rozpočtu ministerstva určitě nezískáme. Pak bychom se pokusili žádat znovu o evropskou dotaci, ale to je běh na dlouhou trať," sdělila.

Šubík ujistil, že před podpisem smlouvy s firmou chce znovu vyvolat jednání. Práce totiž budou časově náročné. „Naposledy před měsícem jsem o tom s jednatelem společnosti mluvil. Pořád jsme se bavili, že by nastoupili a práce udělali. Dělají pro nás i jiné úpravy. Nyní v Květné zahradě v Kroměříži na kolonádě," ozřejmil.

V případě, že by památkáři obnovu nestihli, byla by to podle stálé návštěvnice lednického zámeckého parku Markéty Polachové velká škoda. „Všechny přidružené stavby areálu, kterých by se oprava týkala, si ji už zaslouží. Pak by byly turisticky vyhledávanější a vzhledem reprezentativnější," poznamenala mladá žena.

Maurská vodárna, která poslední léta chátrá, je součástí lednického parku na břehu Zámecké Dyje od poloviny 19. století. Kdysi částečně sloužila jako parní lázně a zavlažovací systém parku. Součástí byla turbína, která vyráběla elektřinu pro zámek a hospodářské budovy.

Katakomby pocházejí stejně jako unikátní skleník z poloviny 19. století. Podle historiků původně sloužily pro uskladnění tropických rostlin. Správci památky chtějí jejich prostory nově zpřístupnit turistům.

O obnově katakomb a Maurské vodárny se mluví už několik let, ale v minulosti se několikrát odložila. Správci památky buď nezískali potřebnou evropskou dotaci, nebo žádost sami stáhli.