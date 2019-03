Podle Petry Sněhotové z odboru stavebního a životního prostředí mikulovské radnice jde však o zcela běžnou a pravidelnou údržbu. „Moruše řežeme na hlavu co tři roky a vždycky obrostly. Obyvatelé si stěžují, přitom sami dobře vědí, že tomu tak je. Moruše mají totiž spící kořeny. Když je hodně seřízneme, tak právě ty spící nastoupí. Mají-li dostatek péče, vody a slunce, objeví se nové větévky. Stejně je tomu i u vrb a platanů,“ odůvodnila Sněhotová.

Takzvaných výchovných a bezpečnostních řezů podnikli arboristé ve městě celou řadu. „Letos jsme řezali i javory, které máme rozmístěné různě po městě i na náměstí. Nyní budeme prořezávat ještě i stromy padesáti- až šedesátileté. Je to jako ve vinohradě, jen u stromů je zkrátka zásah víc vidět,“ srovnala Sněhotová.

Dodala, že s prořezy se bude pokračovat také v dubnu. „S prvním sluníčkem totiž začnou stromy rašit a arboristé potom uvidí, co je třeba ořezat a co nechat, tedy co začíná pučet a je živé,“ vysvětlila.



Do konce března se však v Mikulově bude ještě i kácet. „Půjde konkrétně o tři stromy, které jsou ve špatném stavu. Jedna bříza je dokonce mrtvá,“ sdělila Sněhotová.



Obavu o bezdůvodné řezání měli také obyvatelé Perné, kde nechala obec pokácet vzrostlou břízu. „K zemi musela jít z bezpečnostních důvodů, byla skutečně přerostlá. Navíc zvedala svými kořeny chodník. Hned po pokácení se nám potvrdilo, že jsme udělali správně. Větve byly totiž po rozřezání zcela duté. Bříza navíc rostla v blízkosti školy, denně kolem ní chodily děti. Nerad bych se dočkal toho, že by na někoho spadla. Lidé to nesli s nevolí, neuvědomují si ale, jaké nebezpečí hrozilo,“ popsal starosta Perné Karel Studénka. Na místě stromu obec vysadí nové dřeviny.



Podobná nálada se objevila i v Drnholci. „Lidé se zbytečně plaší. Jako obec jsme nic neprořezávali. To E-on, který podniká pravidelné kontroly v obcích. U nás řezal větve, které nějak zasahovaly do drátů, čímž mohou působit zkraty a vyhazovat jističe,“ uklidnil drnholecký starosta Jan Ivičič.