Pětihodinové jednání zastupitelstva v přímém přenosu v prosinci sledoval třeba Dušan Vacek. „Hlavně, že si zvládli ke mzdám ještě schválit odměny. To je výsměch. Zdůvodnění bylo trapné. Lidem zvedají poplatky za odpady, psy, poplatky z pobytů hostů na padesát korun za noc, čímž zabíjí turismus v Mikulově . Jistě jim budou místní podnikatele vděční, turista sem nepřijede a neutratí peníze. Překonal jsem se a celých pět hodin sledoval zasedání. Měli by se stydět. Jsou tu pro nás a zapomínají na to, řeší jen své osobní zájmy. Byli demokraticky zvoleni, tak spíš je to k zamyšlení, jak příště volit,“ kroutil hlavou muž.

Hlasování se zdržel i opoziční zastupitel za komunisty Vojtěch Jedlička. „Zda je výplata odměn za zdůvodněné úkony adekvátní či nikoli, nejsem schopný posoudit. Můj názor je takový, že bychom si měli předem vždy na další rok říci, co je pro nás podstatné a zásadní splnit. A vše, co bude navíc, například další speciální těžší vytyčený cíl nebo cokoli zásadního strategického charakteru, ať je klidně odměněno navíc. Nemám problém zvednout ruku pro, pokud budu mít dojem, že vedení města dokázalo něco nad rámec svých povinností,“ přiblížil Jedlička.

Nesouhlas s chováním vedení města vyjádřila i bývalá zastupitelka Silvie Pelant Janatová. „Dříve se vždycky vedení města při schvalování odměn zdržovalo. Morálně je to tak v pořádku. Pro mě osobně je morální povinnost výše než ta zákonná. Nevhodné bylo i načasování. Nejprve se zvýší všechny poplatky , a do toho si ještě schválí odměnu. A pak se diví, že se lidi bouří,“ nechala se slyšet Mikulovanka.

Poznamenal, že podle něj není ani tak zásadní, že si vedení města samo pro sebe schválilo odměny, jako to, čím jejich výplatu zdůvodnilo. „Samozřejmě, že to z morálního hlediska není v pořádku. Ovšem ty důvody jsou směšné. Právě kvůli nim se hovoří i o podání trestních oznámení. To proto, že zákon jasně říká, že se odměny vyplácejí pouze za nadstandardní úkony a práci. Oni si odměny zdůvodnili běžnými úkony, které politik musí dělat každodenně,“ upozornil Koštial, který se posledního zasedání zastupitelstva kvůli jednání v senátu nezúčastnil.

Podobně hovořil i Radim Babica. „Třeba na odměnách bychom určitě mohli ušetřit. Nemuseli bychom pak o tolik podražit odpad. Všude slyšíme, jak nejsou peníze, ale na odměny za práci jsou? Něco je špatně! Všichni by se nad tím měli zamyslet. Jednání bylo divadlo a jen výsměch pro občany. Namyšlenost a arogance. Nezlobte se na mě, ale říct, že je jejich práce složitá? No a čí není?“ divil se.

VIDEO: Odpor proti demolici nádražní budovy v Mikulově, majitel na bourání trvá

S ostatními kritiky poukazoval na téměř sto šedesát tisíc k platu navrch pro starostku Jitku Sobotkovou a po sto čtyřiceti tisících pro místostarosty Petru Korlaar a Iva Hrdličku. Usnesení ze zastupitelstva je k dispozici na webu města.

Názor politologa

Podle politologa Michala Pinka je jen velmi těžké zhodnotit oprávněnost schvalovat si odměny tímto způsobem. Omluvitelné by to částečně podle něj bylo například v případě, pokud by vedení dokázalo ušetřit desítky milionů korun, a pak si na odměnách stovky tisíc vyplatilo. „V takovém případě b by to bylo z hlediska morálně společenského kreditu oprávněné a o něco víc ospravedlnitelné,“ poznamenal.

Mikulovští schválili rozpočet. Nejvíce peněz pošlou do obnovy Kozího hrádku

Jak dodal, jde o věc, která je případ od případu a město od města odlišná. „Záleží, jak to kde chodí, jaké jsou tam zvyky, tradice, a jakým způsobem se daný rok hospodaří. Ve chvíli, kdy vedení města například dokázalo zásadním způsobem finančně něco velice dobře vybalancovat, tak je to pravděpodobně oprávněné. Třeba ve světě jsou lidé ve veřejných institucích odměňování na základě procenta uspořené částky či pozitivních výsledků. Abychom to mohli zhodnotit, bylo by nutné se podívat, jak vypadaly rozpočty v dřívějších letech, jak vypadal rozpočet v roce 2023 a jestli tam došlo k výrazné pozitivní změně z hlediska finančních toků. Bohužel, pravidla jsou takto nastavená. Je to jen důkaz toho, že česká komunální politika je strašně různorodá a obec od obce jiná,“ uvedl politolog.

Zdůvodnění odměn

Ve zdůvodnění výplaty odměn u místostarosty Iva Hrdličky například stojí, že zajistil odborné konzultanty v oblasti urbanismu, krajinářství, veřejného prostoru, dopravy a parkování pro projednávání projektů a záměrů rozvoje města. Dále pak, že zajistil aktualizaci pasportu veřejné zeleně pro potřeby efektivního plánování péče o veřejnou zeleň, nebo to, že zorganizoval přípravu a realizaci projektu Úpravy a ozelenění kruhových objezdů.

VIDEO: Oraniště, stěžují si lidé na opravy ulice v Mikulově. Město chybu odmítá

U starostky Jitky Sobotkové zase stojí třeba to, že řídí městskou policii a svým přístupem stabilizovala její chod a zároveň usiluje o další zlepšení její činnosti. Zejména pokud se jedná o rušení nočního klidu, nepovolené parkování a větší kontakt strážníků s občany. Osobně se zasadila o znovuzprovoznění zábranového bezpečnostního výjezdního sloupku na Kostelním náměstí. Navrhla také nová pravidla registrace na střelecké závody O pohár starostky města a tím snížené náklady na akci.

Při plnění úkolů města významně přispívá k celkovému rozvoji a prezentaci Mikulova v regionu, České republice i v zahraničí. Reprezentuje město při spolupráci a udržování dobrých vztahů s partnerskými městy. Výrazně se podílí na vyjednávání se společností VaK Břeclav při řešení situace rekonstrukce sítí vodohospodářské technické infrastruktury na ulici Na Jámě. Podílela se na realizaci první fáze rekonstrukce obřadní smuteční síně, jako jedné z nejvýznamnějších investic v roce 2023.

VIDEO: Přejmenování Koněvovy ulice v Mikulově. Lepší doba už nebude, zaznělo

U místostarostky Petry Korlaar pak zase ve zdůvodnění stojí, že výrazně přispěla k řešení krizové situace v oblasti dostupné zdravotní péče pro obyvatele začátkem roku, přestože zdravotnictví nespadá do kompetence samospráv. Problematice se věnuje kontinuálně a ve spolupráci s lékaři, zdravotními pojišťovnami i krajským úřadem vytváří podmínky pro rozvoj těchto služeb. Výrazně se podílela třeba na otevření ordinace praktického lékaře v ulici Piaristů 29 ve spolupráci s Klinikou Podané ruce a v téže ulici také na otevření dermatologické ambulance. Pracuje na postupném zkvalitňování poskytování služeb v oblasti rodinné a sociální politiky.

Řídí a aktivně se podílí na rozvoji a nových koncepcí společnosti Mikulovská sportovní a Mikulovská rozvojová. Iniciovala a zajistila dvě úspěšná výběrová řízení na vedoucí pozice v obou společnostech. Aktivně spolupracuje se všemi ředitelkami a řediteli na modernizaci škol, výrazně se zasadila o úspěšný průběh výtvarného sympozia dílna či to, že vyjednala spolupráci s Českou televizí, a výrazně se tak zasadila o vznik dokumentu, který bude prezentovat nejen projekt "dílny", ale i město.

Zdroj: podklady pro jednání zastupitelstva