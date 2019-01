Břeclav - Lubomír Výmola chtěl řešit svůj problém s parkováním s břeclavským starostou. Ten jej však odmítl přijmout. To se mu nelíbí.

Lubomír Výmola z Poštorné se cítí být diskriminovaný. Dostal od městské policie pokutu za to, že parkoval před svým domem na ulici Gagarinova v Poštorné. Muž ale tvrdí, že tam podle soudního znalce se svým autem stát může. Proto napsal stížnost břeclavskému starostovi Dymu Piškulovi. Teď si navíc stěžuje, že ten ho odmítl přijmout a problém s parkováním a pokutu s ním neřešil.



„Chtěl jsem mluvit se starostou, protože mám dojem, že Městská policie v Břeclavi diskriminuje občany. Já jsem toho jasným důkazem. Nechápu, proč bych nemohl parkovat na místě, které je podle vyjádření soudního znalce zpevněnou plochou, tudíž se tam stát může. Asi o dvě stě metrů dál parkují auta na trávě a to vůbec nikoho nezajímá,“ postěžoval si Výmola na dvojí metr, který podle něj městská policie uplatňuje.



Jak poukázal, například na veřejném prostranství za břeclavskou restaurací Koruna, kde je podle něj parkování zakázáno, stojí denně více než padesát aut. A nikomu to zjevně nevadí. „Tímto jsem argumentoval i u přestupkové komise. Ta mě upozornila, že je to nezajímá, že řešíme můj přestupek,“ uvedl Výmola. Stejně podle něj argumentoval i strážník, který s ním pokutu sepisoval.



Nejvíc ovšem Výmolovi vadí, že s ním o problému s parkováním a udělené pokutě odmítl mluvit starosta města Dymo Piškula. O to více, že mu ve volbách dal svůj hlas. Piškula ovšem namítá, že problém s mužem z Poštorné řešil jeho zástupce.

Piškula: Mluvil s ním můj zástupce

„Bylo by velmi nešťastné, kdybych se s panem Výmolou setkal ještě já. Je nesmysl, abych zasahoval do něčeho, co řešil místostarosta Pavel Dominik. Ten mu své stanovisko k jeho stížnosti řekl. Jako radní má stejné pravomoce jako já,“ vysvětlil Piškula, proč se odmítl se stěžovatelem setkat osobně.



Setkání s Dominikem potvrdil i Výmola. Podle něj to ale bylo ještě před udělením pokuty. „Tehdy jsem s ním řešil, že bych prostor před mým domem, na kterém parkuji, upravil na vlastní náklady. Chtěl jsem ho ohraničit nízkými patníky a oddělit ho od zatravněné plochy. Místostarosta mi řekl, že to projednají a dostanu vyjádření,“ konstatoval Výmola. Jak ale vzápětí dodal, dodnes žádné stanovisko od města nedostal. I proto se chtěl sejít přímo se starostou.



Podle politologa Stanislava Balíka z brněnské Masarykovy univerzity zákon neudává, že by bylo povinností starosty přijímat občany. „Není možné si to nijak vynutit. Je sice pravda, že by měl starosta vycházet lidem vstříc, ale podle zákona nemusí každého, kdo s ním chce něco řešit, přijmout. Každý občan má však právo přijít na zasedání zastupitelstva a tam se ptát,“ připomněl Balík.

