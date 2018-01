Odpad se množí i u rybníků. Největší kusy ukáže až výlov

Jižní Morava – Ještě v tomto týdnu loví vodohospodáři z brněnské přehrady staré pneumatiky. Někdo jich tam vysypal stovky. Na nepořádek u vody mohou narazit také lidé při procházce kolem Písečenského rybníka na Hodonínsku. Základem černé skládky je lednička.

Ilustrační foto.Foto: archiv

„Zahlédl jsem ji tam. Asi si někdo koupil novou a nevěděl, co se starou, tak ji vyhodil k rybníku,“ potvrdil v pondělí Tomáš Tichý z Rybářství Hodonín.

Právě tato firma pečuje o život v soustavě rybníků na hranicích katastrů několika obcí nedaleko Hodonína pečuje. „Nejčastěji tady lidé odhazují plasty a pytle s odpadky. Nepořádek pak uklízíme my. Nevím, kdo jiný by to za nás udělal,“ řekl Tichý. Při výlovu podle něj rybáři někdy vytáhnou ze dna i starou pneumatiku.

Zakladatelům černých skládek přitom hrozí až padesátitisícová pokuta. Jenže už ne přímo od strážníků. „Podle nového zákona nemůžeme dávat blokovou pokutu, ale o skládce informujeme příslušný odbor městského úřadu,“ přiblížil šéf městské policie v Hodoníně Jindřich Vašíček.

Jakmile se město o skládce dozví, nejprve hledá viníka. Podle mluvčího hodonínské radnice Josefa Horníčka se to v naprosté většině případů nepodaří. „Černou skládku pak musíme nechat zlikvidovat nějatou firmou na vlastní náklady,“ vysvětlil Horníček.

Do očisty přírody se zapojují i dobrovolníci. „Když jsem se naposled účastnil úklidové akce, nejvíce plastového odpadu jsme odklízeli od železniční trati. Hlavně misky a lahve,“ řekl například Petr Baláž z Hodonína.

Před několika lety pokrývaly břehy novomlýnských nádrží na Břeclavsku odpadky a suť. Spoušť za sebou nechávali zřejmě rybáři. Na úklidu se podílel správce povodí a přilehlé obce Strachotín a Šakvice. To ovšem změnila vyhláška z roku 2014 a 2015. „Dříve jsme museli po rybářích průběžně uklízet, nyní už nemusíme. Vyhláškou upozorňujeme, že na veřejném prostranství se zakazuje táboření, rozdělávání ohňů i vjezd aut. Také zde není možné umísťovat bivaky, maringotky, karavany, stany ani jiné dočasné přístřešky,“ přiblížila starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová.

Připomněla, že rybáři pořádají jednou ročně brigádu, kdy okolí nádrží uklízejí. „My jim pouze přistavíme kontejner,“ podotkla.

Na Znojemsku podobné případy v poslední době úřady nezaznamenaly. „Vzpomínám si jen, že asi před třemi lety policejní potápěči při cvičení našli u hráze znojemské přehrady nějaké sudy. Později se zjistilo, že byly prázdné a velmi staré. Je možné, že je do řeky spláchla nějaká povodeň,“ nastínila vedoucí odboru životního prostředí znojemské radnice Jana Stará.