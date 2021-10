Osmadvacátého října roku 1918 se Tomáš Garrigue Masaryk postavil do čela nově vzniklého samostatného československého státu. Společnost zachvátila euforie, která se přenesla i do Halenkova na Vsetínsku. V jednom z tamních domků však měli tehdy rodiče jiné starosti. Jen pár dní předtím, třináctého října, totiž na světě přivítali malou Boženu.

Božena Urbanová z Milovic oslavila 13. října neuvěřitelných 103 let. Foto: se svolením Veroniky Blanářové | Foto: Deník/VLP Externista

Cesty osudu zavedly Boženu Urbanovou až do Milovic na Břeclavsku, kde tato stále čilá žena ve středu oslavila neuvěřitelné sté třetí narozeniny. „Když mi bylo osm, všichni jsme se přestěhovali do Jasenic. Tady jsem chodila do základní školy i do měšťanky,“ vzpomíná pro Deník Rovnost sympatická dáma.