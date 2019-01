BŘECLAVSKO - Podle majitele odtahové služby policisté opět pochybili při nehodě na dálnici. Oni ale namítají, že postupovali podle přesně daných pravidel.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Luboš Kavka

Majitel odtahové služby Jaroslav Botek podezírá policisty, že nadržují některým jeho kolegům. Na redaktory Deníku se se svým podezřením obrátil už jednou. Pohár jeho trpělivosti přetekl po nedávné nehodě na dálnici D2.

Podle Botka došlo při nehodě, která se stala na sedmapadesátém kilometru ve směru na Bratislavu, k dalšímu pochybení policie. „Přijel jsem na místo nehody nabídnout své služby. Policisté mi sdělili, že se nemám o odtah vozidla starat, protože už mají zařízený odtah firmou z Hustopečí,“ vyprávěl.

Ta ale na místo přijela až po dvou hodinách. „Navíc mladík z této firmy na místě zjistil, že s vybavením, které má k dispozici, nedokáže havarované vozidlo vyprostit. Přes operační středisko zavolal policistům, kteří potom dali odtažení vozu za úkol mně. Protože jsem měl pro tento případ lepší vybavení, vůz jsem vyprostil za pouhých deset minut,“ uvedl Botek.

Nechápe, proč byla k nehodě, která se stala u Podivína, povolána odtahová služba až z Hustopečí, která navíc neměla vhodné vybavení. „Kdyby se dopravní nehoda řešila přes asistenční službu, určitě by zavolali mě, protože to mám nejblíže,“ doplnil Botek.

Vedoucí odboru krajské dopravní policie Leoš Tržil ale jakékoli pochybení svých podřízených odmítá. „Řidiče odvezla rychlá záchranná pomoc do nemocnice. Byl hospitalizován a nemohl si vozidlo sám zajistit a převzít. Navíc u něj byla pozitivní dechová zkouška,“ sdělil Tržil. V takovém případě musí podle něj vždy odtahová služba auto zajistit pro potřeby policie. „Asistenční služby do těchto případů vůbec nevstupují,“ upozornil policista. „Využíváme nasmlouvaných odtahových služeb. V tomto případě to byl právě hustopečský Agrotec,“ doplnil. Tato firma má podle něj nejlepší zázemí pro zajištění aut pro potřeby policie. „A navíc za to podle smlouvy nic neplatíme,“ dodal…