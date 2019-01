BŘECLAV - Za odtah auta se platí všude. V Břeclavi se ale ani neuskuteční a odtahová služba i tak vyinkasuje peníze. A ne málo.

Odtah | Foto: Deník/Petr Jeník

Pokud člověk zapomene na upozornění o blokovém čištění, může se mu to pěkně prodražit. V Břeclavi zaplatí i přes tisíc korun, a to jen za to, že odtahová služba pouze přijede a na místě třeba ani nehne prstem.

Své o tom ví Eva Chlupová se svým přítelem, kterým se tento způsob vybírání poplatků vůbec nezdá. „Večer jsme dojeli před panelák na ulici Jana Palacha, kde bydlíme, a bohužel jsme nenarazili na volné místo, přestože vlastníme rezidentní kartu. Všechna místa byla obsazená. Na některých stály i auta s parkovacím kotoučem. Dovolenou půlhodinu tam ale určitě nestály,“ podělila se o nemilou zkušenost s parkováním v centru Břeclavi.

Auto proto zaparkovali na druhé straně domu. Ráno na ně čekala studená sprcha. „Otec si všiml, že jsou u auta městští strážníci a odtahová služba. Její pracovník řekl, že pokud mu nezaplatí tisíc korun, auto naloží a odtáhne pryč,“ popisovala Chlupová vzniklou situaci.

Otec Chlupové proto požadované peníze sehnal a člověku z odtahovky zaplatil. Pět set korun pokuty navíc vyinkasovali městští policisté. Argument, že značka o blokovém čištění předchozí den na místě nestála, u strážníků nepochodil. „I lidi z domu říkali: Bodejť byste ji tam viděli, když byla spadlá v křoví,“ dodala žena.

Mohli platit i víc

Majitel odtahové služby Jaroslav Botek, který se odtahu účastnil, jakékoliv pochybení odmítá. Staví se dokonce do role dobráka, který by mohl i v případě, že se odtah neuskuteční, žádat uhrazení plné taxy. „Je to má dobrá vůle. Mnohdy tam jedu extra kvůli jednomu konkrétnímu případu a přesto lidem neúčtuji celou částku. Ta se pohybuje, tuším, kolem patnácti set korun,“ řekl podnikatel. S městem Břeclav má podle svých slov ve společné smlouvě ukotveno právě to, že už při započaté jízdě k odtahu má právo tuto částku po provinilcích chtít.

Zástupce velitele Městské policie Břeclav Libor Büchler k případu řekl, že značka upozorňující na blokové čištění upozorňovala na plánovanou očistu parkoviště asi deset dnů dopředu. „Osobně jsem to několikrát kontroloval. Byla vždy na místě,“ poznamenal.

Strážníci podle Büchlera ke včerejšímu dni paradoxně nezjistili jediný přestupek s parkovacím kotoučem, na nějž rovněž Chlupová upozorňovala. Lidé v břeclavských ulicích jsou až nebezpečně vzorní. Za více než měsíc fungování nového parkovacího systému podle tohoto závěru prakticky nikdo nestál na místě k tomu určeném s parkovacím kotoučem za oknem auta více než půl hodiny…