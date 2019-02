Hustopeče – Stížnosti na vybuchující petardy a rachejtle nad hlavami uprostřed noci se začaly kupit na radnici v Hustopečích. Město se proto rozhodlo situaci řešit. Připravuje novou vyhlášku, která by měla používání pyrotechniky ve městě výrazně omezit. Schvalovat ji budou zastupitelé už na svém červnovém zasedání.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Připravenou vyhlášku poslali radní k posouzení na ministerstvo. „Chceme mít jistotu, že všechna její ustanovení jsou v pořádku, abychom ji mohli s klidným svědomím schválit. Zatím jsme však žádné vyjádření nedostali. Čekáme ale, že do zasedání zastupitelstva už bychom je měli mít," uvedla starostka města Hana Potměšilová.

Hustopečanka Andrea Jevická o chystané vyhlášce ani o stížnostech dosud nic neslyšela. Možný zákaz ohňostrojů vnímá rozpačitě. „Ohňostroje mi nevadí. Neruší mě a nad omezením jsem nikdy nepřemýšlela. Nevím, jak to chtějí udělat, ale pokud by bylo omezení vztažené na všechny akce a samotné město by mohlo ohňostroj pořádat, tak je to proti rozumu," zamýšlela se žena.

A pokračovala. „Beru v potaz, že když někdo pouští ohňostroj ve tři ráno někdy v týdnu, tak je to opravdu nevhodné. I v tomto případě však vždy bude strana pro a proti," konstatovala Jevická.

Žádost o výjimku

Vyhláška podle Potměšilové počítá s tím, že ohňostroje budou povolené jen v určitých dnech. „Například na Silvestra, o Burčákových slavnostech nebo na konci dubna, kdy bývá den čarodějnic. Také když bude třeba nějaká firma pořádat ohňostroj, ale ve spolupráci s městem, tak to nebude problém. Mluvíme o zákazu bouchání petard a různých ohňostrojů, které někdo dělá pozdě v noci na ulici či zahradě," upřesnila starostka.

Podobný zákaz platí již od středy v Hodoníně jako prvním jihomoravském městě. Schválilo jej třiadvacet z pětadvaceti zastupitelů. „Cílem vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně před hlukem, znečištěním a záblesky," sdělila mluvčí hodonínské radnice Barbora Lahová.

Kdo bude chtít v Hodoníně i přes zákaz odpalovat ohňostroje, může si požádat písemně i ústně o výjimku na městském úřadě. Ten případně stanoví podmínky.

Jestli k takovému kroku přistoupí i Hustopečští, tamní starostka zatím netušila.

Čas od času zaznamenají stížnost na ohňostroje také v Břeclavi. „Nejčastěji v období od listopadu do prosince. Ale jen minimálně. Na zákaz zatím žádný podnět nemáme," uvedla mluvčí břeclavské radnice Eliška Windová.