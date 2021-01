Vyhláška zavádí zákaz používání pyrotechniky na území města celoročně. A to v časech od deseti hodin večer do šesti hodin do rána. Výjimku tvoří pouze silvestrovská noc, kdy je zákaz posunutý na druhou hodinu ranní. Naprostý zákaz používání pyrotechniky se pak vztahuje na lokality Svatého kopečku, Kozího hrádku a městského parku u hřbitova.

Důvodem, který k omezení Mikulovské vedl, bylo především narušování nočního klidu. „K používání zábavní pyrotechniky docházelo většinou v blízkém okolí hotelů a penzionů. Narušovalo noční klid našich občanů i v pracovní dny. Na regulaci jsme se shodli se zastupitely jednomyslně a věříme, že toto omezení většina obyvatel uvítá,“ zdůvodnila místostarostka města Sylva Chludilová.

Průkopníkem se v tomto směru na Břeclavsku staly Hustopeče. Vyhláška omezující užívání a provozování zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů je tam v platnosti již od roku 2015. „Stávalo se nám, že hosté vináren a restaurací odpalovali ohňostroje kdykoli, kdy se jim zachtělo. Proto jsme se v zastupitelstvu domluvili, že toto omezíme. Každý, kdo chce uspořádat ve městě na veřejném prostranství ohňostroj, o to musí požádat. Zpočátku jsme sem tam řešili nějaké přestupky, ale nyní již problém nemáme a musím říci, že se nám tato vyhláška skutečně osvědčila,“ nechala se slyšet starostka města Hana Potměšilová.

V Hustopečích platí pouze dvě výjimky. A to 30. dubna v čase od šesti do deseti hodin večer a 31. prosince vždy od šesti hodin odpoledne do jedné hodiny v noci.

V Lednici neuspěli

Snahy omezit pořádání ohňostrojů měli také v Lednici. Tamní Okrašlovací spolek před třemi lety vytvořil návrh vyhlášky po vzoru Hodonína či Znojma. Ze stolu jej však tehdy smetli zastupitelé. „Tuto problematiku jsme řešili dlouhodobě jak z ekologického hlediska, tak z hlediska mezilidských vztahů. Situace v Lednici je specifická, kvete zde nejen běžná, ale i firemní turistika. Ohňostroje jsou mimo koronavirovou dobu téměř pravidlem a není týden, kdy by je někdo neodpaloval,“ přiblížil bývalý zastupitel Jaroslav Martinek.

Jak poznamenal, vznikla tehdy dokonce i anketa. „Nechtěli jsme prosazovat nějakou vyhlášku proti vůli lidí. Zúčastnit ankety se tehdy Ledničtí mohli prostřednictvím našeho webu, nebo i vyplněním letáku, který jsme nechali rozeslat do schránek v Lednici i Nejdku. Odpovědělo nám šestašedesát obyvatel. Třiašedesát bylo pro schválení vyhlášky,“ vyčíslil Martinek.

Členové Okrašlovacího spolku tehdy navrhovali úplný zákaz používání pyrotechniky s výjimkou silvestrovské noci, kdy by bylo možné odpalovat ohňostroje s omezením. „Ohňostroje u nás odpaluje kde kdo. O narozeninách, svátcích, prostě pořád. Přitom jde podle mě o přežitek. Je z toho akorát binec, škodí to přírodě a neprospívá ani zvířatům. Nehledě na to, že zbytky z pyrotechniky se pak válejí různě i po zámeckém parku. Vzhledem k tomu, že se na nás v tomto směru místní stále obracejí, určitě toto téma ještě otevřeme,“ sdělila opoziční zastupitelka Klára Rothscheinová.

Krása, zbytečnost nebo sobeckost?

Názory lidí na používání pyrotechniky se na Břeclavsku liší. Jedni jsou pro, druzí zásadně proti. „Mě to jednoznačně štve. Moje dítě naopak ohňostroje miluje. Tak jsem mu vysvětlila, že my nic takového rozhodně dělat nebudeme. Nicméně na ohňostroje u sousedů se na silvestra dívá rád,“ řekla například Miriam Nová ze Sedlece.

Naopak pro byla třeba Pavla Kacerová Lexová z Bořetic. „Ráda se na ohňostroje dívám, na obloze je to nádhera. Ale ty obyčejné, co dělají jen kravál, moc nemusím,“ zmínila.

Mnozí lidé, jako například Markéta Rozinková z Velkých Pavlovic, vnímají pyrotechniku jako zbytečnost. „Za mě je to něco, za co někdo jiný vyhodí peníze do vzduchu. Taková zábava, která nikomu nic nedá,“ domnívá se mladá žena.

Stejně hovořila i Lenka Samková z Hlohovce. „Je to neskutečně sobecké k přírodě a nic pozitivního ho nepřináší,“ myslí si.

Pro okamžitý zákaz by byla i Zlatuše Maděřičová z Moravské Nové Vsi. „Jakou facku ještě potřebujeme, abychom se přestali chovat jako pánové planety? Je někde aspoň jeden argument pro zábavnou pyrotechniku? Jaký?“ napsala.

Jak je to jinde?

- V Břeclavi žádná obecně závazná vyhláška užívání pyrotechniky neupravuje. Město však loni na jaře schválilo vyhlášku o nočním klidu, která platí denně od deseti hodin večer do šesti hodin ráno. Výjimku zastupitelé neudělili dokonce ani o silvestrovské noci či na Nový rok.

- Vyhláška nařizující noční klid platí také ve Velkých Pavlovicích. Omezení ohňostrojů však ve městě nechystají zatím žádné. „Ještě před pár lety jsme s tímto mívali velký problém. Nicméně obeslali jsme ubytovatele i majitele restaurací s prosbou, aby zvážili, zda je skutečně nutné například ve všední dny odpalovat ohňostroje. A musím říct, že se u nás situace uklidnila,“ uvedl místostarosta města Petr Hasil. Jak dodal, výjimka z rušení nočního klidu se vztahuje například na tradiční akce jako hody či vinobraní.

- Od 26. prosince loňského roku je v účinnosti vyhláška, která zakazuje používání zábavní pyrotechniky na celém území města Brna. Jsou v ní však zahrnuty výjimky. Dokument zakazuje používání zábavní pyrotechniky na celém území Brna, nicméně se nedotýká ani neupravuje provádění ohňostrojných prací a odpalování ohňostrojů. Vyhláška však počítá s možností udělení výjimky ze zákazu, a to radou příslušné městské části. Žadatel se na městskou část bude muset obrátit s písemnou žádostí, která bude doručena nejméně 30 dnů před použitím zábavní pyrotechniky. Následně se o vydání výjimky rozhodne ve správním řízení. Omezení se netýká 31. prosince a 1. ledna.