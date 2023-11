Břeclavská nemocnice aktuálně dává práci sto jednašedesáti lékařům. Ne všichni z nich však v nemocnici pracují na plný úvazek. Přesčasy u některých z nich tvoří až polovinu měsíčního příjmu. Zdravotníci proto požadují jak omezení maximálního počtu přesčasových hodin, tak i dostatečný plat za běžnou pracovní dobu.

Lákání dětí do auta v Kosticích: policisté zjistili, že řidič školáky napomínal

Pacienti nemocnice, které redakce Deníku oslovila, se z většiny postavili na stranu lékařů. „Jezdím sem zhruba jednou za půl roku a detailně problematiku nesleduji. Samozřejmě, že mám obavy o dostatečnou péči a obávám se, aby to nakonec neodnesli pacienti. Ale výzvám lékařů rozumím. Těch hodin, které musejí sloužit, je moc. Co s tím naděláme my? Zřejmě nic. Mrzí mě, že stát dopustil, aby všichni zdravotníci odešli do zahraničí a neslyší na to, že je nemá kdo nahradit,“ kroutil hlavou důchodce Petr Gajda z Břeclavi.

Podporu lékařům vyjádřil i Břeclavan Jaroslav Bača. „Doteď naše vlády nedělaly nic proto, aby udržely lékaře, sestry a veškerý další personál ve zdravotnických zařízeních. A tato vláda? Ta je suverénně nejhorší!“ rozčiloval se muž.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Stížnosti lékařů zesílily poté, co poslanci letos v září schválili novelu zákoníku práce. Ta lékařům umožní odpracovat ještě více přesčasových hodin, než kolik jich bylo doposud. Jednání mezi ministerstvem zdravotnictví a lékaři jsou aktuálně v plném proudu.