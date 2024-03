Stavba, která spolkne na sto dvaašedesát milionů korun, výrazně omezí a zkomplikuje dopravu na více než rok. Silnice o délce 4,257 kilometru má být totiž hotová až příští rok v září. V prosinci loňského roku požádali silničáři o dotace a v nejbližší době by měli zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Opravovat začnou silničáři už od křižovatky se silnicí druhé třídy číslo 425 vedoucí z Břeclavi do Hustopečí. A to vždy po polovinách. „Pojedeme dál přes trať až do obce a skončíme s cedulí označující konec obce Zaječí. Navazující úsek ve směru ke křižovatce na Přítluky a Nové Mlýny je hotový od roku 2019,“ připomněl Olšák.

Oprava více jak čtyřkilometrového úseku silnice vedoucí i obcí Zaječí odstartuje pravděpodobně v červnu.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Podotkl, že z oprav je vyjmutý již zrekonstruovaný most. Nový bude ale mostní objekt. „Dojde i k výstavbě dešťové kanalizace, rekonstrukci propustků, stavebním úpravám místních komunikací, sjezdů, autobusových zastávek, k přeložkám vedení a úpravě objízdných tras,“ popsal práce šéf investic krajských silničářů.

Podle Zaječských začne oprava doslova za pět minut dvanáct. „Už včera bylo pozdě. Některými úseky jezdit je opravdu hrozné, místy je to na rozbití auta. Lituji především řidiče autobusů, především v zimě je to jedna velká katastrofa,“ kroutila hlavou například Kateřina Fialová.

Z dlouhotrvající uzavírky obavy nemá. „Vše zlé je pro něco dobré. Musíme to vydržet, do Zaječí přece nevede jen jedna cesta. Hlavní je, že se tady něco děje. Protože, na rovinu, Zaječí je navštěvovanou a oblíbenou vinařskou obcí, ale vzhledově je to jedna velká tragédie,“ nechala se slyšet.

Narážela především na stav silnice v obci. „Jezdíme po celé České republice, ale horší hlavní cestu jsem snad nikde neviděla, často i lesní cesty bývají v lepším stavu než ty tady u nás,“ zmínila Fialová.