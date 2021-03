Model se osvědčil a v obdobném režimu chtějí pokračovat. Nyní hledají provozovatele na příští tři sezony.

Omezení bude platit stejně jako loni od 15. června do 15. září. Podmínky se dramaticky měnit nebudou. „Sto lidí je optimální počet. Na provozovateli bude úklid odpadu, zajištění pořádku,“ přiblížil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Do deváté hodiny ranní a od sedmé večerní bude vstup volný. Jinak lidé zaplatí. Loni to byla stovka.

Omezení kapacity lomu chápe například Roman Paulík z Valtic na Břeclavsku. „Pokud je tam mnoho lidí, nedělá to přírodě dobře,“ komentoval.

Podle Kmeta měl nový režim už loni výsledky. Lepší kvalitu vody. „Čím kvalitnější a čistější voda a čím menší rušení živočichů, tím je to pro přírodu lepší,“ řekl.

Po dlouhém období, kdy hladina vody klesala a jezero se rozdělilo na dvě části, začala navíc loni v září hladina stoupat a nyní je vyšší už o zhruba sedmdesát centimetrů. Jezero je tak opět spojené.

Zájemci o provozování mikulovského lomu se mohou hlásit do 15. března. Do konce měsíce chtějí správci lomu uzavřít s novým provozovatelem smlouvu. „Oslovili jsme napřímo několik zájemců, včetně loňského provozovatele. Dali jsme i výzvu do médií. Už teď nabídek máme poměrně hodně,“ poznamenal Kmet.