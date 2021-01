Regionální autobusové linky vyrazí na trasy podle speciálních řádů, které znamenají změny nebo zrušení některých spojů.

Představitelé brněnského dopravního podniku reagují na současnou situaci, kdy se Česká republika nachází v pátém stupni epidemiologického systému PES. „Znamená omezení obchodů a služeb, zákaz vycházení ve večerních hodinách a obnovení distanční výuky, předpokládáme proto opět sníženou poptávku po využívání městské hromadné dopravy v Brně,“ vysvětlila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Cestující si v prázdninovém režimu počkají déle na své spoje, kterých pojede méně. „Vzhledem k tomu, že většina žáků přejde na distanční výuku a v zaměstnání mnozí lidé stále pracují hlavně z domovů, považuji snížení počtu spojů za rozumné,“ okomentovala Brňanka Veronika Paceltová.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku je momentální obsazenost spojů osmdesát procent. „V období svátků je poptávka po přepravě vždy nižší," připomněla Tomaštíková.

Regionální autobusové linky svezou jihomoravské cestující od pondělí podle speciálních jízdních řádů. Zástupci firmy Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji, reagují spíše drobnými úpravami řádů na částečné uzavření škol. Opatření se netýká vlakových linek, které pojedou podle běžných řádů pro pracovní dny.

Na zastávkách zůstanou vylepené současné jízdní řády. „Na našem webu a elektronických vyhledávačích spojení budou vyznačené červeně spoje, které nejedou, a žlutě ty se změnou. Většinu autobusů necháme, rušíme především zdvojené nebo ztrojené spoje, hlavně tedy autobusy vezoucí děti do škol,“ přiblížil mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Jak na Silvestra a Nový rok

Na Silvestra pojedou regionální autobusy a vlaky podle jízdních řádů pro sobotu a neděli. „Provoz ukončí mezi šestou a osmou hodinou večer. Po osmé už regionální doprava nepojede,“ sdělil Havlík. Podle víkendových řádů se musí cestující orientovat také první den v novém roce.

Brňany svezou tramvaje, autobusy a trolejbusy poslední den roku na základě jízdních řádů pro soboty, a to zhruba do osmi večer. Poté běžné spoje nahradí noční rozjezdy. „Přibližně do jedenácti večer je posílí tramvajové linky 1, 4, 8, 9 a 12,“ doplnila Tomaštíková.

Na Nový rok se brněnští pasažéři zařídí podle jízdních řádů pro soboty.