V poklusu zasáhla informace o uzavírání základních škol také ředitele dolnověstonické školy Zbyňka Hádera. „Aktuálně mi přistálo v e-mailu oficiální znění, vyjádření premiéra Babiše jsem si znovu přehrával. Pochopitelně nám nezbývá nic jiného, než školu zavřít,“ uvedl Háder.

Momentálně chystají v Dolních Věstonicích taková opatření, aby se informace dostala ke všem rodičům dětí. „Vyvěsíme zprávu na webových stránkách školy, všechny děti si navíc rozhodnutí zapíší do žákovských knížek. Zprávu necháme také vyhlásit obecním rozhlasem,“ vyjmenoval ředitel.

Nyní ještě řeší, zda do školy mají od středy přijít zaměstnanci, nebo zda se uzavírání školy týká také jich. „Předpokládám, že svolám učitele do práce. Musíme být připravení i na situaci, že některý z rodičů nezachytí zprávu o uzavření školy a dítě do ní pošle,“ poukázal ředitel Háder.

Online reportáž

Z řady škol se ozývá, že rozhodnutí o uzavření škol přišlo poměrně nečekaně a začíná působit chaos. „Zrovna jsem přišel z hodiny, učil jsem. V emailu žádné informace o uzavření školy zatím nemám, stránky ministerstva jsou zřejmě přetížené, protože se na ně nemohu dostat. Je krátce před půl dvanáctou a nejmenší děti budou končit výuku, musíme jim rychle nadiktovat zprávu pro rodiče o tom, co se aktuálně děje. Do toho volají rodiče a další lidé do školy, ptají se nás. Jsou v tom zkrátka zmatky,“ kroutil hlavou ředitel velkopavlovické základní školy Michal Rilák.

Rodiče vyzval, aby sledovali aktuální zprávy na stránkách školy. „Tam zároveň budeme i informovat rodiče o úkolech pro děti tak, aby mohly pracovat dál z domova,“ upřesnil ředitel Rilák.

V návaznosti na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o zákazu konání hromadných akcí nad sto osob zrušili pořadatelé i sobotní Výstavu vín mikulovské vinařské podoblasti. „Proti státu jít nemůžeme. Výstavu budeme muset odložit. Vína máme uskladněná v chladném prostředí, v tomto problém nevidím. Tisk letáků jsme zastavili, budeme se snažit ztráty minimalizovat. Ceny i diplomy máme sice nachystané, nicméně předat je můžeme i při jiné příležitosti,“ reagoval s chladnou hlavou jeden z pořadatelů akce Vojtěch Pazderka z vinařství Moravín Mikulov.

Jak poznamenal, organizátoři jsou připravení uspořádat výstavu v jiném termínu. „Víno se chutná a prodává pořád. Jestli to bude v květnu nebo v červnu, na tom nezáleží,“ řekl Pazderka.

Ochutnat vína mikulovské vinařské podoblasti každoročně přijde na šest set padesát platících návštěvníků. „Když k tomu připočítám organizační výbor, dostaneme se na více než sedm stovek lidí. Akci propagujeme půl roku dopředu. Problém bych tedy spíš v tom, aby lidé v náhradním termínu přišli,“ zmínil vinař Pazderka.