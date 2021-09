Za letošní rok měli v Rajhradě několik zajímavých pacientů. Například tři ostříže, kteří se k nim dostávají jinak spíše minimálně. „Byli tady dva luňáci červení i mláďata orlů mořských, která se po operaci vrátila do hnízda," přiblížil vedoucí stanice.

Za poslední dva týdny měli záchranáři z Rajhradu více výjezdů do Hlohovce na Břeclavsku. „Jednalo se o labutě otrávené botulotoxinem. Měli jsme jich u nás šest. Nepřežily,“ podotkl Sedláček.

Se záchranáři spolupracují při některých případech třeba krajští hasiči. „Za rok jsou to jednotky případů. Jedná se buď o zraněná zvířata, která převezmou do péče, nebo o mláďata,“ zmínil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Doba bez auta byla pro záchranáře složitá. Více než dvě třetiny přijatých zraněných živočichů ve stanici je totiž z výjezdů. „Hodně lidí naši situaci pochopilo. Byli ochotní zvíře přivést, ale našli se i takoví, co to nebrali v potaz. Po dobu bez auta jsme měli úlevu z povinností, které musíme odvádět v rámci smlouvy,“ sdělil Sedláček.

Pomáhají zraněným ptákům vrátit se do života. Přes léto však byli záchranáři ze stanice pro dravé ptáky v Rajhradě na Brněnsku více než měsíc ochromení. Po dopravní nehodě, kterou nezavinili, přišli totiž o jediné výjezdové auto.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.