Mikulov – Mikulovské čeká další etapa opravy České ulice. Odstartuje už v pondělí třetího června. Tentokrát bude na řadě povrch silnice.

Obyvatelé města a jeho návštěvníci se tak budou muset připravit na úplnou uzavírku, která potrvá až do pátého září. „Rozpočet města počítá na kompletní opravu povrchu silnice s částkou 7,6 milionu korun,“ uvedl starosta města Rostislav Koštial. „Všichni věříme, že do Pálavského vinobraní to bude opravené,“ dodal Koštial.