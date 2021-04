Nedaleko několika rodinných a tří bytových domů mají totiž své zázemí s uloženým stavebním materiálem, kamením či sutí. „Skutečně to tady není moc příjemné místo k bydlení. Denně tu projede sto padesát až dvě stě aut. My naštěstí bydlíme v rodinném domku a okna máme spíše na druhou stranu do dvora, ale třeba lidé z bytovek se na staveniště dívají přímo, hluk slyší enormní a o prachu ani nemluvím," zmínila Kateřina Urbánková, která v lokalitě žije patnáct let.

Bouřlivá diskuze k tématu se strhla také ve skupině Hustopeče - Auspitz na sociální síti Facebook. „Je tu obrovský nepřetržitý provoz, jezdí zde jak velké tatrovky, tak i menší náklaďáky. Silnice je přitom úzká a dvě velká auta se vedle sebe nevejdou. Musejí vjíždět do krajnic, které už jsou tak rozdrolené. A o bezpečnosti ani nemluvím. Přitom by stačilo ustřihnout zámek na přední bráně tak, aby auta nemusela najíždět až prostřední bránou u vjezdu k bytovkám. Je jasné, že hluk a prach tady po dobu stavby bude, ovšem omezit provoz by šlo naprosto jednoduše," sdělil Stanislav Gábor, jehož maminka Olga v jednom z domů desítky let žije.

Konec světa

Pro místní obyvatele je podle Urbánkové nynější situace poslední kapkou v poháru vody, který už přetéká. „Přestože okolí Herbenovy farmy patří k městu Hustopeče, lidé mají dojem, že se na ně se vším zapomíná. Není zde zbudovaná kanalizace, osvětlení je umístěné ještě na dřevěných sloupech a věčně nesvítí. Zkrátka takový konec světa," tlumočila.

Vedení města však upozorňuje, že stále ještě nemá ve vlastnictví pozemky, které se v této lokalitě nacházejí. „Děláme, co můžeme, nicméně pozemky v okolí domů patří církvi. Jakmile je do svého majetku dostane stát, zažádáme o jejich bezplatný převod. Nicméně toto není otázka měsíců, ale let. Vždyť jen pozemky v jedné ulici, o které jsme žádali stát kvůli zbudování chodníků, nám převáděli jedenáct let! Totéž už patnáct let řešíme s kouskem pozemku, abychom mohli rozšířit hřbitov," přirovnala starostka města Hana Potměšilová.

Jak zdůraznila, převod pozemků v okolí Herbenovy farmy je na dobré cestě. „Vypadá to, že se nám podaří pozemky získat. V nynější situaci v návaznosti na opravy dálnice však nemůžeme dělat nic víc, než jen jednat se silničáři a vylobbovat pro místní to nejlepší s ohledem na omezení, která musejí snášet. Vím, že je to nepříjemné, ovšem dálnice se opravit musí a silničáři někde zázemí také mít musejí. Vždyť nedávno trpěli něco podobného lidé ve Starovičkách a na jiných dalších místech," okomentovala starostka.

Do původního stavu

Silničáři přislíbili, že do původního stavu uvedou jak příjezdovou silnici, tak i komunikace vedoucí přímo k domům. „Přesto, že by nemuseli, tak jim cesty zasypou recyklátem a následně jedinou cestu, která patří Hustopečím, opraví," upřesnila starostka.

Ředitelství silnic a dálnic dělá podle své mluvčí Lucie Trubelíkové vše proto, aby stavbu dokončilo co nejdříve. „Pracovali jsme i během Velikonoc a naši lidé jedou nepřetržitě i o víkendech. Důvodem je snaha o co nejkratší dobu uzavírky na dálnici. Pro nás je tedy každá hodina prací na dálnici drahá. Cílem je, aby uzavírka byla co nejkratší a stavba oprava co nejrychleji hotová," zmínila mluvčí s tím, že prašnost se dělníci snaží eliminovat kropením zdůraznila, že příjezdovou silnici k Herbenově farmě po ukončení prací opraví a uvedou do původního stavu.