Do opravy se pustila mikulovská radnice. Práce spolknou přes dva miliony korun. „Město opravuje jak Erbenovu, tak i přes křižovatku navazující Venušinu ulici. Práce měly začít už koncem září, začaly ale až šestého října . Dělníci strojem vyfrézovali vrchní podloží, vše shrnuli na jednu stranu a odešli. Přišli až na konci října, přičemž my jsme tři týdny chodili přes rozbagrovanou cestu,“ kroutil hlavou Nemeš.

Než vyjdou z domu, na nohy si obují gumáky, jednou rukou uchopí tašku do práce a do druhé si vezmou boty. Takhle podle Jaroslava Nemeše, obyvatele Erbenovy ulice v Mikulově, už více než měsíc startuje běžné ráno jeho rodiny i sousedů. Ke svým domům autem nezajedou. A pohodlně se k nim nedostanou ani po svých. Důvodem je oprava chodníků, silnice a osvětlení v jedné z nejmenších jednosměrných ulic ve městě.

Zmínil, že se dělníci na stavbu vrátili až minulé pondělí. „Rozebrali chodníky, které tady dělalo město teprve před asi šesti nebo sedmi lety. Prý jsou nedostatečně široké. No, nevím, aby nebyly ty nové o šířce 1,80 metru pro paní pošťačku, která k nám snad jako jediná zachází, až moc široké. Zámkovou dlažbu odvezli na paletách pryč a pustili se do osvětlení,“ popisoval redaktorce Deníku Mikulovan.

Jeho, sousedy i majitele protějších garáží nejvíce rozčílilo, když dělníci odešli a nechali dle jeho slov cestu rozoranou tak, že po ní šlo jen s obtížemi projít.

„Bylo to jako oraniště. A když se rozprší, to je teprve hrůza! Bláto máme až v domech. Cestu začali řemeslníci zahrnovat až po výtce nás a sousedů, že se nemáme jak dostat domů. Někteří z nás se s nimi už i pohádali. Chápeme, že to opravit musejí. Nechápeme ale, proč to tedy frézovali a rozbili tak brzy?“ ptal se Nemeš.

Podívejte se, jak to vypadá v Erbenově ulici v Mikulově

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V Erbenově ulici nechává radnice zcela obnovit celou konstrukční vrstvu silnice včetně osazení nových obrubníků a výstavby chodníků. Deníku to řekla mluvčí města Markéta Ničová.

„Vyměňujeme také rozvody veřejného osvětlení. Předpokládáme, že práce dokončíme jednadvacátého listopadu letošního roku. Může se ale stát, že bude nutné práce přerušit z důvodu nepříznivého počasí. V takovém případě bude dokončení posunuto o nezbytný počet dní,“ řekla mluvčí.

Vysvětlila i to, proč nechává radnice zbudovat chodníky, ačkoliv byly ty dosavadní podle místních v dobrém stavu a vyhovující. „Když se dělá silnice, je třeba odstranit stávající obrubníky. V důsledku toho se ve většině případů naruší asi třetina stávajícího chodníku,“ vysvětlila mluvčí.

Podotkla, že betonové dlaždice z původních chodníků, které nejsou poškozené, jsou uložené u městské společnosti Tedos a počítá se dále s jejich využitím právě při opravách.

O postupu prací byli podle vedení města obyvatelé ulice písemně informovaní před jejich započetím. „Každý obdržel do schránky dopis, který obsahoval informaci o termínu prací, kontakty na stavbyvedoucího i odpovědnou osobu za město Mikulov. Dále také praktické informace k vjezdu na staveniště a svozu odpadu. Důležité informace o průběhu stavby zveřejňujeme prostřednictvím aplikace Hlášení rozhlasu. Na dotazy obyvatel reaguje odpovědný pracovním města Mikulov v co nejkratším možném termínu,“ vzkázala mluvčí Ničová.