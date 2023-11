/FOTOGALERIE/ Co dělat mají desítky stavebních dělníků v Brodě nad Dyjí. Finišují tam s pracemi na výstavbě nového mostu přes řeku Dyji na pomezí Nových Mlýnů. Stavba je jedinou spojnicí mezi obcí a sousedními Pasohlávkami.

Most mezi Brodem a Pasohlávkami už stojí. Průjezdný bude možná začátkem prosince. | Video: Deník/Iva Haghofer

Objízdná trasa vede už od začátku letošního května, kdy rekonstrukce odstartovala, přes Drnholec. Řidičům se tak cesta z původních čtyři kilometrů protáhla na třináct.

Dopravní komplikace pro ně skončí co nevidět. Pokud bude stavařům přát počasí, most se otevře už na začátku prosince. „Práce je před námi ještě hodně. Uzavírka je plánovaná do 9. prosince. Děláme vše pro to, abychom to stihli,“ ubezpečil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Momentálně dělníci pracují na římsách. „Ve směru od Brodu nad Dyjí nám zbývá ještě dobetonovat nájezd na most, tedy přechodovou část. Ta od Pasohlávek je již hotová. Pokračovat budeme v odizolování celé konstrukce a pak už nám budou zbývat pouze konstrukční vrstvy. Tedy lítý asfalt a vlastní asfaltobetony. No a samozřejmě svodidla a zábradlí,“ vyjmenoval Olšák.

Celá stavba vyjde Jihomoravský kraj na třiapadesát milionů korun. Osmiměsíční rekonstrukce byla plánovaná a započala s prvními květnovými dny. Na špatném stavu mostu se podepsalo mimo jiné i to, že právě přes Brod nad Dyjí vedla jedna z objízdných tras při uzavírce mostu přes Nové Mlýny na hlavním tahu z Brna do Mikulova.

Průtah obcí již silničáři opravili. Zbývá tak už jen hojně využívaná spojnice přes řeku Dyji.