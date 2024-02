Rekonstrukce stavby klenoucí se přes odlehčovací rameno řeky Dyje dělá domácím starosti. Most je v havarijním stavu a bude nutné ji zbořit. Hustý provoz čítající denně v obou směrech až pětadvacet tisíc aut , bude po dobu výstavby vedený přes mostní provizoria.

Otázkami zasypali obyvatelé Břeclavi zástupce Ředitelství silnic a dálnic, s nimiž se setkali v knihovně. Důvodem byla připravovaná oprava mostu v místní části Poštorná. Most se nachází na přetíženém průtahu . Pro řidiče jde o stěžejní spojení mezi centrem města a právě Poštornou, či další části Charvátskou Novou Vsí.

Protesty zemědělců. Na slovenské hranice vyrazí z Břeclavska desítky traktorů

Práce za více než čtvrt miliardy korun chce Ředitelství silnic a dálnic zahájit ještě letos, zřejmě na podzim.

„Celá akce by měla trvat třináct měsíců. První tři měsíce budou patřit přípravným pracím a výstavbě mostního provizoria. Ve zbylých deseti je započítaná jak demolice, tak i obnova mostu včetně inženýrských sítí,“ řekl vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic, Václav Rajchot.

Nový most bude o něco širší než ten stávající, v případě potřeby na něm budou moci být tři jízdní pruhy.

„Celková délka je sto dva metry, šířka patnáct metrů. Zachovaný bude obousměrný provoz, po obou stranách budou chodníky a také obousměrné cyklostezky,“ přislíbil vedoucí Rajchot.

Most spojující místní část Poštorná s centrem města je v bídném stavu

Most spojující břeclavskou místní část Poštorná s centrem města je v havarijním stavu. Na opravu čeká roky. Poslední termín avizovali státní silničáři na letošní rok.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Rekonstrukce má být rozdělená do dvou etap. V té první dělníci vykácí některé stromy a vybudují provizorní náhradní cesty. Auta se mají vždy dostat oběma směry. Problém nemají mít ani chodci.

Lidi, kteří přišli do knihovny diskutovat, zajímalo, ze které strany mostu budou provizoria umístěná. „Bydlíme v Dyjové ulici a obáváme se hluku. Počítáte s nějakým omezením rychlosti?“ ptala se jedna z obyvatelek.

A další se přidávali. „Vzpomínám, co řešili Drnholečtí, když se u nich stavěl nový most. To bylo šílené!“ kroutili hlavou jiní.

Na mostních provizoriích bude v době prací výrazně omezená rychlost na dvacet kilometrů v hodině. „Uvědomujeme si, že budeme pracovat uvnitř města přímo v zástavbě. Budeme dělat vše proto, aby hluk byl co nejmenší,“ ubezpečil Rajchot.

Informace lidem předával i starosta Břeclavi Svatopluk Pěček

Desítky Břeclavanů diskutovaly se zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Hlavním tématem byl obchvat města a rekonstrukce mostu v Poštorné.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V návaznosti na hluk se obyvatelé ptali i na omezení vjezdu těžkých nákladních aut. Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček však upozornil, že jde o silnici první třídy a zakázat průjezd náklaďáků nelze.

„Ovšem do navigací půjde informace, že je v Břeclavi omezení kvůli obnově mostu, že půjde o nekomfortní cestu a bude vhodné, aby si řidiči, pokud možno, našli jinou a rychlejší alternativu,“ reagoval Pěček. Semafory zůstanou vypnuté.