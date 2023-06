Auta neprojedou. Silničáři začali s opravou mostu přes dálnici D2 u Rakvic

/VIDEO/ Namísto tří rovných třináct. Tolik kilometrů si až do listopadu budou nadjíždět zemědělci a vinaři, kteří se budou chtít dostat na svá pole či do vinohradu na Trkmanskou horu. Most přes dálnici D2, který spojuje Rakvice s Velkými Pavlovicemi a Velkými Bílovicemi, totiž čeká náročná rekonstrukce.

Most přes dálnici D2 u Rakvic opravují krajští silničáři. | Video: Deník/Iva Haghofer