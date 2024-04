Oprava ulice Národních Hrdinů v Břeclavi postupuje do druhé etapy. V pátek 12. dubna zahájí stavební firma rekonstrukci úseku od křižovatky s ulicemi Veslařská a U Stadionu až po hranici náměstí T. G. Masaryka.

Oprava ulice Národních Hrdinů postupuje do druhé etapy. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Jak informovala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková, nese to s sebou změnu ve vedení dopravy výhradně pro ty, kteří se potřebují dostat do přilehlých ulic. „Tedy do areálu cukrovaru či na opačné straně na sídliště U Splavu, ke koupališti a podobně,“ sdělila Solaříková.

Křižovatka ulic Národních Hrdinů, Veslařská a U Stadionu bude uzavřena. „ Areál cukrovaru bude přístupný z z ulice mezi bývalou Renou a parkovištěm u firmy Racio. Tudy bude možné projet až na parkoviště u bývalé tržnice,“ upřesnila mluvčí města.

V pátek 12. dubna zahájí stavební firma rekonstrukci úseku od křižovatky s ulicemi Veslařská a U Stadionu, až po hranici náměstí T. G. Masaryka.Zdroj: Město Břeclav

Ulice U Splavu, Haškova a další budou pro obyvatele a dopravní obsluhu přístupné přes ulici U Cukrovaru, výjezd je možný přes ulici Kupkova. Objízdná trasa pro ostatní dopravu zůstává vedena stejně jako doposud.

Opravy průtahu začaly 4. dubna. Ve městě přinesly řadu dopravních komplikací.