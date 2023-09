/FOTOGALERIE/ Po novém povrchu se už za pár měsíců projedou řidiči při jízdě Podivínskou ulicí ve Velkých Bílovicích. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nedávno vypsala soutěž na opravu tohoto úseku trasy II/422.

Průtah Velkými Bílovicemi čeká oprava. | Video: Deník/Michal Hrabal

„Momentálně pokračuje výběrové řízení na zhotovitele. Podání nabídek bylo do 8. září. Pokud půjde bez komplikací, tak bychom mohli práce zahájit v říjnu," odhadl ředitel krajských silničářů Roman Hanák.

Práce mají trvat zhruba tři měsíce, hotovo by tedy podle Hanáka mohlo být na konci letošního roku. „Předpokládáme, že práce budou za provozu, tedy po polovinách. Průjezd bude řídit semafor," nastínil Hanák.

Začátek zmiňovaného úseku se nachází v křižovatce Podivínské ulice a Svárova. „Stavba pokračuje dále po Podivínské směrem na Podivín a končí na pracovní spáře před vjezdovým ostrůvkem," sdělil ředitel silničářů.

Silničáři na tomto úseku odfrézují část asfaltu, vymění poškozené obruby a dvojřádek z žulových kostek. „Součástí prací je lokální sanace a zalití trhlin, výměna některých uličních vpustí, položením dvou asfaltových vrstev na spojovací postřiky, výškové dopojení sjezdů a komunikací, zřízení nezpevněné krajnice, osazení směrových sloupků a zřízení vodorovného dopravního značení v plastu," vyjmenoval Hanák.

Celková délka opravovaného úseku je 1,1 kilometru. Předpokládané náklady vycházejí na 13,2 milionu korun bez daně.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer