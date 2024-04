/FOTOGALERIE/ Půl hodiny. Takovou dobu trvala ve čtvrtek před devátou ráno cesta v Břeclavi od kruhového objezdu u Tesca k Bille v centru města. Důvod? Množství aut, která se na průtahu nahromadila kvůli opravě silnice v ulici Národních hrdinů.

Začátek oprav průtahu v Břeclavi. | Video: Deník/Iva Haghofer

Úsek od mostu přes řeku Dyji až po náměstí T. G. Masaryka budou silničáři opravovat přibližně čtrnáct dní. „Nákladní auta budou jezdit stavbou kyvadlově na semafory, osobní po vyznačených objízdných trasách,“ upozornili nedávno zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči se tak musejí obrnit trpělivostí a připravit se na dopravní zátež. Ve čtvrtek, tedy v první den oprav, docházelo na hlavním tahu Břeclaví k řadě zmatečných situací.

„Vidíte to? Vždyť ten autobus už stojí alespoň tři minuty rovnou na přechodu pro chodce. Nejprve auta plynule jela a pak se provoz z ničeho nic zastavil. Bude to tady hrozné, už teď je celá křižovatka ucpaná. A to ještě silničáři nezačali s chystanou opravou mostu v Poštorné,“ kroutila hlavou jedna z Břeclavanek, která mířila na nákup do blízkého supermarketu.

Zmatení byli i řidiči, které sváděly semafory z Lidické ulice do jednoho pruhu za mostem přes řeku Dyji ve směru od Hodonína. „Jela přede mnou dvě nákladní auta, z ničeho nic odbočila zpátky do pravého jízdního pruhu a začala couvat. Pak jsem pochopil, že jde o auta dělníků, kteří na stavbě pracují. Slepě jsem jel za nimi, musel jsem se tedy vytáčet,“ volal na redaktorku Deníku zase muž, který se představil jako Pavel.

V ulici Národních hrdinů přitom se svým osobákem neměl co dělat. Projíždět tudy smějí kyvadlově jen kamiony.

„Osobní auta přijíždějící ze směru od Hodonína pojedou po ulicích Sovadinova a 17. listopadu až na náměstí T. G. Masaryka. Opačným směrem, tedy od Valtic, povede objížďka z náměstí až na kruhový objezd u hlavní pošty, dále pak po ulici Stromořadní a Na Zahradách až na Sovadinovu,“ připomněla mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

Podívejte se, jak situace v Břeclavi vypadá z pohledu řidiče

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Zástupci radnice ještě ve čtvrtek dopoledne jednali s dopravními policisty, stavební formou i společností Kordis, která se na jihu Moravy stará o hromadnou dopravu.

„Dopravní omezení teprve začalo, řidiči jsou možná překvapení. Věříme, že si vše po pár dnech sedne a zvyknou si. A pokud ne, zvážíme alternativní řešení vedení dopravy,“ řekla Deníku Solaříková. Současně požádala, aby řidiči dbali na výrazná značení, která je upozorňují na změnu dopravy centrem města.

Břeclavané, které redakce poblíž opravovaného úseku cesty oslovila, byli shovívaví. „Bydlíme tady hned v uličce, jsem velice ráda, že se to dělá. Opravdu už to bylo potřeba. Ten hluk a větší provoz nějak přežijeme. Ani dopravní omezení nám tak nevadí, dcerka je malá a do školy a školky nespěcháme,“ reagovala třeba Sabina Linková.