„Jedná se o bezpečnostní opatření, kdy budeme pokládat protismykový povrch," potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Od osmi hodin ráno do poledne tam bude provoz vedený kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízený semaforem. „Bude to jen krátkodobá akce," doplnila Trubelíková.

Částečná uzavírka silnice se dotkne také obsluhy autobusové zastávky Břeclav, Poštorná, Hlavní pro oba směry. Zastávky budou zrušeny bez náhrady. Pro směr do centra od osmi do dvanácti hodin, pro směr z centra od desíti do dvanácti hodin.