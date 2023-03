Místem pravidelně projíždí například Tomáš Havlík z Lednice, který tudy míří do práce. „Přes špičky bývá Břeclav ucpaná. V létě se snažím jezdit na kole přes Kančí oboru, ale to je zatím daleko. Pořád je zima," řekl muž.

Oprava mostu byla už několikrát odložená, podle nynějšího vyjádření silničářů pro Deník Rovnost chtějí stavbu zahájit ještě v letošním roce. „V současné době je rozpracovaný projekt pro společné územní a stavební povolení a pokračuje projednávání pro potřeby stavebního řízení a příprava smluv. V nejbližší době zažádáme o společné povolení a následně začneme soutěžit zhotovitele. Přesný termín budeme znát, jakmile vysoutěžíme zhotovitele," nastínila Trubelíková.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic plánují, že by práce, které to umožňují, pokračovaly i přes zimní období. Hotovo má být v roce 2024.

Stávající most čeká demolice, místo něj dělníci postaví nový. „Před demolicí musíme nejprve postavit mostní provizorium, které bude oboustranné, a lávku pro pěší i cyklisty. Z bezpečnostních důvodů už jsme opravili zábradlí pomocí kari sítě," sdělila Deníku Trubelíková. Související dopravní omezení silničáři zveřejní po vybrání zhotovitele stavby.

Most je jedinou spojnicí centra s místní částí Poštorná. V případě úplné uzavírky by tak museli řidiči místo složitě objíždět. I proto je Havlík rád, že místo má zůstat minimálně částečně průjezdné. „Nedovedeme si představit, že by se tam silnice úplně uzavřela. Způsobilo by to velký kolaps. I pro zásahy integrovaného záchranného systému by to znamenalo koplikace," má jasno muž, který působí jako velitel břeclavských profesionálních hasičů.

Po dokončení nového mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje plánují v tomto místě představitelé Břeclavi stavbu podjezdu. „Bude pro chodce a cyklisty. Už na to máme projekt. Počkáme až silničáři most zrekonstruují. Bylo by nelogické tam něco dělat nyní," podotkl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Podjezd by měl propojit hráze. Podle Pěčka je potřeba. Obyvatelé si na tamní situaci dlouhodobě stěžují. „Potřebují se dostat na druhou stranu. Nemuseli by překonávat silnici, kde panuje hustý provoz," uvedl starosta.

Oprava mostu na I/55 v Břeclavi