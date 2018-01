Opravy mostů ochromí cestu do práce. Náklady se vyšplhají k desítkám milionů

Jižní Morava - Kolon se s předstihem obává hodonínský starosta Milan Lúčka. Silničáři chtějí totiž letos začít s opravou tamního frekventovaného mostu přes silnici I/55. Stavba má být při opravách aspoň částečně průjezdná. Byla to podmínka policie i vedení města. „Určitě to bude lepší varianta, než kdyby byl most zavřený. Lidé tudy v ranních hodinách jezdí do práce, odpoledne zase z práce,“ reagoval Lúčka.

Začátek prací je závislý na tom, zda silničáři získají dotaci. „Záleží na tom, jestli dostaneme peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady jsou kolem šedesáti milionů korun,“ vyčíslil Martin Bedrava z krajského ředitelství jihomoravské správy a údržby silnic. Silničáři se na jihu Moravy starají o stovky mostů. Podle míry poškození je dělí do sedmi kategorií. Jednička je výborný, sedmička havarijní stav. Hodonínský je v kategorii pět, tedy ve špatném stavu. Dostane úplně novou konstrukci. „Kvůli havarijnímu stavu není v současnosti zavřený žádný most na jižní Moravě, ani to žádnému nehrozí,“ vzkázal šéf krajských silničářů Zdeněk Komůrka. Loni dělníci opravili dva mosty v Hrubé Vrbce na Hodonínsku v havarijním stavu. „Letos zbývá do září dokončit jeden ve směru na Malou Vrbku,“ zmínil Bedrava. Celkové náklady jsou asi dvacet milionů. Nové mosty si pochvaluje například tamní obyvatel Stanislav Horák. „Jednou se už opravit musely. Chvilku jsme jezdili oklikou, ale teď budou zase padesát let sloužit,“ řekl Horák. BEZ TERMÍNU Jako velmi špatné hodnotí odborníci některé mosty na Znojemsku. Například v Kravsku a u Jevišovic. Přesný termín oprav však zatím nemají. „Bude se u nich měnit celá konstrukce i spodní stavba, postavíme nové,“ sdělil vedoucí silničářů na Znojemsku Jaroslav Kosík. U prvního z nich jsou odhadované náklady na opravu sedm a půl milionu, v případě druhého pětatřicet milionů. ČTĚTE TAKÉ: Zprovoznění pusté silnice? Snad do konce roku, dali naději Dolnověstonickým Podobně je na tom most v Přímětické ulici ve Znojmě. „Je to náš největší most. Vyžaduje nejvíc nákladů. Víme o opadávání betonu, budeme to řešit,“ komentoval Kosík. V minulých letech most dostal například nové zábradlí, generální oprava ho teprve čeká. Mění se také mosty u Velkých Pavlovic na Břeclavsku a Terezína na Hodonínsku. Dočkaly se nové konstrukce. Jde o součást rekonstrukce silnice mezi oběma obcemi. Až do dubna jsou oba úseky pro řidiče neprůjezdné. Náklady na opravu prvního činí tři, u druhého čtyři miliony. „V únoru má začít ještě oprava mostu přes dálnici u Pavlovic. Rekonstrukce potrvá za částečného provozu do konce srpna,“ uvedl vedoucí břeclavských silničářů Ladislav Hádlík. Opravy budou stát asi dvanáct a půl milionu. ČTĚTE TAKÉ: Nová silnice kolem Jarohněvického rybníka, oprava mostu: vyberou stavební firmy Zásahu se dočká také most přes dálnici D2 u Hustopečí na Břeclavsku ve směru na Kurdějov. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího státního podniku Jana Studeckého prověřilo jeho technický stav a stanovilo další postup. Konkrétnější nebyl. Loni silničáři na Břeclavsku dokončili poslední rozsáhlou opravu železničních mostů v Šakvicích. Vyšla je na 125 milionů. Rekonstrukce se nedávno dočkaly také mosty u Zaječí, Pouzdřan a Ladné. Opravy mostů v příhraničí

BŘECLAVSKO



• dva u Velkých Pavlovic: výměna konstrukce a další opravy, náklady asi 3 miliony a 12,5 milionu Kč



HODONÍNSKO



• u Terezína: výměna konstrukce, náklady asi 4 miliony Kč

• u Hodonína: konstrukce, asi 60 milionů (na snímku)

• tři u Hrubé Vrbky: výměna, náklady asi 20 milionů Kč



ZNOJEMSKO



• Kravsko: konstrukce i spodní stavba, náklady asi 7,5 milionu Kč

• u Jevišovic: celá konstrukce i spodní stavba, náklady asi 35 milionů Kč



