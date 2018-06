Opravy mostů u nádraží zastaví o prázdninách vlaky do Brna

Jižní Morava – Už několik let jezdí vlakem za prací do Brna Angelika Babajanová z Kralic nad Oslavou. Kvůli opravám mostů u brněnského hlavního nádraží o prázdninách nuceně přestoupí na autobus. Letošní etapu oprav ve středu představili zástupci drah. Sice méně omezí dopravu, ale potrvají oproti minulým rokům déle. Až do prosince.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Nejvíce je pocítí lidé cestující vlakem S4 přes Zastávku na Brněnsku. Na brněnské hlavní nádraží pojedou náhradní dopravou. „Nadšená z toho nejsem. S autobusy bývají problémy. Jezdí pozdě, dříve nebo jsou v otřesném stavu,“ postěžovala si Babajanová. Od 16. července pojedou autobusy jen místo odpoledních posilových spojů. Ostatní vlaky skončí v Horních Heršpicích. Od 1. září vlaky nepojedou žádný všední den. Změny v dopravě:

• Vlaky linky R11 pojedou z brněnského hlavního nádraží. Jen změní nástupiště.

• Vlaky linky S4 pojedou do zastávky Brno-Horní Heršpice. Od září je nahradí autobusy.

• Vlaky linky S41 pojedou od září do zastávky Brno dolní nádraží. Změny se nelíbí ani starostovi obce Petru Pospíšilovi. „Vlaky jsou pro nás zásadní. Bude to velký problém, hlavně kvůli špatnému stavu silnic. Škoda, že opravy nejsou koordinované," uvedl. Omezení v dopravě způsobí v Brně opravy mostů přes Křídlovickou ulici a u Malé Ameriky. Na hlavním nádraží proto nepojedou vlaky z pátého a šestého nástupiště. „Chceme maximálně využít kapacitu dalších nástupišť," uvedl Jiří Sysel z Českých drah. Na omezení se musí připravit i lidé z Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku. Místo spěšných vlaků linky S41 v létě pojedou autobusy. Od září se vrátí vlak, lidé ale v Brně vystoupí na dolním nádraží. „U nás většina lidí jezdí autobusem. Ale každého vlaku, který ubude je škoda," poznamenal starosta města Miroslav Miloš. Už od prvního července ovlivní výluka u Šlapanic cestující ze Slavkova u Brna. V pracovní dny vybrané vlaky nahradí autobusy. Dopravu na silnicích opravy letos výrazně komplikovat nemají. „Vždy uzavřeme jeden jízdní pruh," uvedl Pavel Šprdlík ze Správy železniční dopravní cesty.

Autor: Ondřej Kaloud