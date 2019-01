Břeclav /FOTOGALERIE/ – Ve vestibulu výpravní budovy břeclavského nádraží jsou zavřené obchody, toalety a například služba ukládání zavazadel. Zůstaly fungovat jen pokladny, ale ne na dlouho. „V nejbližší době dojde k uzavření vestibulu budovy a začnou demoliční práce,“ uvedl ve čtvrtek Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty, která je provozovatelem nádraží.

Než se nádraží znovu otevře, musí se cestující spokojit s provizorními podmínkami. Ne všem se ale stávající stav líbí. „Naštvalo mě, že jsou stánky ve vestibulu zavřené, nemohla jsem si do vlaku koupit pití ani noviny. Jen díky tomu, že byl vlak zpožděný, jsem objevila stánek na nástupišti za výtahem. Byly k němu ale špatně nastavené ukazatele. Například pro cizince to tu musí být absolutně nesrozumitelné,“ řekla Pavlína Osičková z Prušánek.



S tím souhlasí Američan Chris Coleman. Po cestě z Vídně do Brna s rodinou vystoupili v Břeclavi, odkud chtěli pokračovat na valtický zámek. „Měli jsme s sebou zavazadla a chtěli je na nádraží uložit. Jenže kvůli rekonstrukci tu služba nefunguje. Ptali jsme se i v okolních restauracích, jestli by nám věci nepohlídali, ale nikdo nesouhlasil. Celý areál valtického zámku jsme tak museli projít s obrovskými kufry,“ řekl Coleman, který žije v Brně. Jeho matka je navíc nemocná a nemohla zavazadlo takovou cestu táhnout.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty úschovna bude znovu fungovat po uzavření prostoru hlavního vstupu. Z vestibulu se přesunou pokladny do prostoru ČD Centra, které má být ukazateli vyznačeno. Lístky cestující seženou i na vlaky RegioJetu. „Jejich prodej na místě zajistíme,“ ubezpečil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Firma bude mít prodejní okénko naproti ČD Centra.



Jak už Břeclavský deník Rovnost informoval, vestibul měl být kompletně uzavřený už od konce července. Kvůli nečekaným komplikacím se uzavření přesunulo na září. „Bylo nutné odstranit nosné příčky v patře budovy a následně strhnout stropy. Pro tento stavební postup jsme potřebovali vyjádření statika,“ uvedl mluvčí Illiaš.



Znovuotevření vestibulu je naplánované na konec června příštího roku. Náklady na opravy nádraží činí sedmdesát milionů korun.



DOMINIKA SVOBODOVÁ