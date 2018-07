Opravy v centru Mikulova: po Koněvově uzavřou i Českou. Do října

Informační technologie - Informační technologie Programátor 40 000 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté PROGRAMÁTOR PLC. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 60000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 5.2/8.2.2016 - vývoj, programování a testování softwaru PLC, HMI, SCADA automatizovaných pracovišť, opravy, údržba a nastavení řídících systémů dle vývojového nebo procesního diagramu, programování v softwaru MS SQL, neustálé zlepšování v oblasti automatizace. SŠ/VŠ vzdělání (elektrotechnika, IT), praxe min. 5 let v programování PLC, HMI, SCADA, znalost AJ na vyšší pokročilé úrovni (C1) , V případě zájmu prosím vložte Váš životopis přes následující webový formulář:, http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .