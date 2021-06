„Pták si nárazem do bagru přivodil zlomeninu pažní kosti," informoval vedoucí Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě Jaroslav Sedláček. Stanice má nyní ostříže v péči.

Firma na místě zrovna prováděla zemní práce. „Bagrista pracoval a viděl proletět ptáka, který do výložníku narazil, spadl a už se mu jej nepodařilo najít. Štěstí měl až druhý den, kdy jej našel sedícího na hromadě hlíny," přiblížil Sedláček.

Podle Sedláčka je ostříž jeden z nejmenších dravců. „Ještě o málo menší než poštolka," podotkl.

Ostříž už absolvoval rentgen, křídlo má zatím provizorně zafixované lepící páskou k tělu, aby mu nepřekáželo a ještě více se nepoškodilo. „Pokud by to dopadlo dobře, pobude si u nás minimálně měsíc. Podle rentgenu to nevypadá úplně dobře," doplnil Sedláček.