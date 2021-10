Muzeum bylo v Divákách otevřené v roce 1963 u příležitosti stého výročí narození Aloise Mrštíka, fungovalo až do rekonstrukce v roce 2018.

V rodinném domě číslo 57 Alois a Vilém Mrštíkovi žili a napsali tam svá nejznámější díla. „Celou expozicí návštěvníky provedou bratři Mrštíkové, a to díky audiovizuální technice," sdělila nová kurátorka památníku Jana Křivánková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.