Do republiky vstoupil přes mikulovský přechod. „Čekal jsem čtyři týdny, abych mohl nějaké věci převést do Brna a pak jet hned zpátky. Vše bylo naprosto bez problémů. Policisté se mě zeptali, odkud a kam jedu, předložil jsem doklady, zaevidovali si mě a bylo to,“ měl radost muž z Vídně.

Podle policistů na hranicích žádný nápor nebyl. "Snad jen z rána byl zvýšení provoz v Hatích na Znojemsku, ale zde to bývá kvůli úzkému profilu celkem běžné," zhodnotil mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Kromě práce byla ve většině případů důvodem k překročení hranic návštěva lékaře. „Z patnácti tisíc aut se zhruba jen stovka do Rakouska nedostala. Nejčastěji chyběly lidem potřebné doklady. V mnoha případech je ale vrátili policisté zpátky až z rakouské hranice. Totiž to, že odjedou z Česka, ještě neznamená, že projdou skrz hraniční kontrolu v Rakousku. Je důležité, aby si lidé před opuštěním republiky zjistili, co vše je třeba předložit před vstupem do sousedního státu,“ podotkl mluvčí.

Z Veselí nad Moravou dorazil k mikulovskému hraničnímu přechodu i Hynek s rodinou. "Obě moje sestry žijí ve Vídni. Přijel jsem se zeptat, jestli si můžeme předat nějaké věci. Policisté naštěstí souhlasili. Tak jsme se aspoň z dálky viděli a mohli si zamávat," okomentoval muž.