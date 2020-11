Rozhodl jsem se k tomuto kroku, protože se ke mně dostaly ohlasy některých lidí, že i když se tady otevře nová prodejna, která bude mít tak širokou nabídku sortimentu, tak to nebude mít žádný vliv na stávající prodejny. Ovšem případná realizace prodejny Lidl v Kloboukách by negativně ovlivnila veškeré provozovny jak u nás ve městě, tak i nejbližším okolí. Je přeci úplně jasné, že lidé, kteří v současné době nakupují ve stávajících prodejnách, si v případě že se tady otevře prodejna Lidl, už nebudou v takovém množství nakupovat u místních prodejců.

Vzhledem k tomu, že už přes 15 let jezdím po jižní Moravě po prodejnách potravin a mám s tím nemalé zkušenosti, tak vím, že v místech, kde se za obcí otevřeli supermarkety, to mělo negativní vliv na místní soukromé prodejce a i na místní ekonomiku. A určitě se nejedná jen o prodejny potravin, ale i o prodejny se smíšeným zbožím, drogerie, hospodářské potřeby, masny, prodejny oděvů a v podstatě veškeré prodejny, které mají podobný sortiment jako je v daném supermarketu.

Například město Kyjov, které dělá přibližně jednou za 10 let statistiku, kolik lidí projde místním náměstím za jeden pracovní den, zjistilo, že když směrem na Svatobořice otevřeli prodejnu Kaufland, kleslo číslo z 85000 lidí na přibližně 52000 lidí za den.

Jako další příklad bych uvedl otevření prodejny Lidl v Bučovicích, po jejím otevření klesly tržby prodejny potravin na náměstí přibližně o 40 %, a během krátké doby skončily na náměstí provozovny pekárny a masny.

Asi s úplně nejhorším příkladem jsem se setkal, když jsem byl letos v létě v Jaroměři. Při návštěvě místního náměstí, které je mimochodem moc krásné. Morový sloup, kašna, krásné podloubí. Ale nikde ani noha, a přibližně 80 % provozoven bylo uzavřených a zrušených. Když jsem se ptal v penzionu, kde jsem byl ubytován, jak je to možné, dostalo se mi jednoznačné odpovědi.

Vzhledem k tomu, že se otevřel na jednom konci města Kaufland a na druhém konci Lidl, lidé přestali chodit na náměstí a veškerý ruch a život města se přesunul na okraj města.

Mimochodem, Jaroměř má přibližně 12 tisíc obyvatel.

Vzhledem k velikosti Klobouk si nedokážu představit, jaký by to mělo dopad na kloboucké náměstí. Předpokládám, že veškeré prodejny, co jsou pod radnicí by, včetně protější prodejny oděvů, skončily. A předpokládám, že by město mělo následně obrovský problém komu dané prostory nabídnout k pronájmu. Což by bylo pro město určitě nějaká finanční ztráta. A v případě, že by u provozovny supermarketu Lidl pronajali prostor rychlému občerstvení, jako například v Pohořelicích, kde se prodávají hamburgery, tortilly, kebab a pizza, tak by to mělo určitě vliv i na místní restaurace.

Představte si, jak by staří lidé v případě ukončení provozoven v Bohumilicích, popřípadě v ulici Dlouhá, kteří jsou zvyklí si zajít do své prodejny, kterou mají jen pár kroků od domu, řešili nákupy. Nemluvě o tom, když si během vaření vzpomenou, že něco zapomněli koupit, nebo že jim něco došlo.

Hledal jsem informace o nejmenší obci se supermarketem, a zjistil jsem, že to jsou nedaleké Židlochovice. Židlochovice které mají cca 3800 obyvatel, ale v okolí 4 km jsou obce Blučina, Žabčice a Hrušovany, které mají dohromady dalších cca 7000 obyvatel. Takže kupní síla je tam zjevně úplně jiná. Ale i tak to mělo negativní vliv na místní živnostníky.

Jako další příklad bych uvedl obec Velké Pavlovice, ve které měl přibližně před 10 lety zájem otevřít svoji pobočku Penny market. Ale místní zastupitelstvo se rozhodlo, že Velké Pavlovice supermarket nepotřebují, a že raději podpoří místní provozovatele. A že obyvatelé přeci mají možnost si zajet buď do nedalekých Hustopečí, nebo do Břeclavi.

Vzhledem k poloze Klobouk, ze kterých dojedeme do Hustopečí během 15 minut a přibližně za půl hodinky do Hodonína nebo do Brna, kde je v podstatě neomezená nabídka, si myslím, že u nás také jako v Pavlovicích není potřeba mít svůj supermarket.

Další věc, nad kterou jsem přemýšlel, je složení klobouckého rozpočtu. Část klobouckého rozpočtu se skládá z daní, které odvedou živnostníci a firmy, které mají v živnostenském listě zapsáno jako sídlo firmy Klobouky u Brna. Jedná se jak o daň z příjmu, tak i o odvedené DPH. Takže v případě, že někteří živnostníci ukončí činnost, jiným se zase jejich obraty a zisky sníží, tak to bude mít také neblahý vliv na Kloboucký rozpočet. Společnost Lidl, má sídlo české pobočky v Praze, což znamená, že do místního rozpočtu tím nepřispěje.

Dále bych chtěl vyvrátit zprávy o tom, že v případě výstavby supermarketu se v dané lokalitě zvedne cena nemovitostí. Shodou okolností jsem měl minulý týden schůzku s odhadcem, který danou informaci vyvrátil. Naopak řekl, že v případě výstavby za obcí se sníží hodnota nebytových komerčních prostor v centru obce a sníží se i hodnota měsíčního nájemného.

Záleží na Vás, jestli Klobouky budou mít Lidl, a budou tak nejmenší obcí se supermarketem v České Republice, a nebo zda podpoříte místní živnostníky a podnikatele, a tím podpoříte i místní ekonomiku.

Rád bych požádal zastupitele, aby se zamysleli nad tím co si právě přečetli a rozhodli se v rámci svého nejlepšího svědomí, co je nejlepší pro naše město.

S pozdravem

Jiří Vašulka

jednatel

Vašulka s.r.o. rodinná firma

Sídlo: Masarykova 77/53, 691 72 Klobouky u Brna