„Hodně mě v ten moment naštval hlavně princip. Náš sortiment je dárkový. Lidé si láhev mandlovky na místě nerozdělají. Přišlo nám to nefér, jsem ráda, že jsme mohli znovu otevřít," řekla Kopová.

Rychlé změny komentovali také někteří na sociálních sítích. „To je jak hra škatule, škatule, hejbejte se," napsala třeba Tereza Šmídová.

Co platí v pondělí, už v úterý nemusí být aktuální. „Jsem hodně upracovaná, už se tomu i směju, brečet se mi nechce," podotkla podnikatelka Kopová.

Kdyby musela stánek znovu zavřít, neví, zda by jej opět otevřela. „Vždycky na vás padne deprese, pak je vám to líto. Zase se nám nechce platit za místo. Půjde o rozhodnutí v daný okamžik. Ale zase bratr už je sběhlý v rozmontovávání a smontovávání stánku, zvládá to v rekordním čase," komentovala Kopová.

Prodejce Uzenin Tlustý z Břeclavska Petr Hýbl doufá, že se podmínky alespoň nezmění, vláda trhy nezakáže a prodejci vydrží v centru Brna až do vánočních svátků. „Na skladě máme skoro dvě tuny syrového masa k prodeji. Pokud trhy zruší, budeme muset udělat velkou hromadu klobásků. Jinak bychom maso nezužitkovali a neprodali,“ naznačil.

Řeznický stánek, kde Hýbl prodává, dostal povolení k prodeji jen díky tomu, že stihl všechny masné výrobky zabalit. „Bylo to o prsa. V Lednici majitel provozuje restauraci, tak jsme rychle přesunuli téměř všechen personál do výroby balíčků uzenin a masa,“ popsal muž. Ještě čtyři dny před zahájením trhů nevěděli, zda budou moci vůbec prodávat.

Na stáncích se mohou prodávat podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové pouze řemeslné výrobky a dárkové zboží. „Do této kategorie spadají například vánoční ozdoby z různých materiálů, keramické výrobky, med, koupelové soli, výrobky z levandule a další," vyjmenovala.

Méně stánků

Stánkaři na trzích nesmí prodávat žádné občerstvení k přímé konzumaci, tedy ani jídlo ani pití. „Stánků stojí výrazně méně, než jsme byli zvyklí, mají mezi sebou požadované rozestupy. Navíc je mezi nimi dostatek volného prostoru tak, aby se mohli návštěvníci centra bezpečně a bez obav procházet vánočním Brnem, podívat se na oba krásné vánoční stromy nebo zastavit se u vyřezávaného betlému pana Halouzky," přiblížila Dobešová.

Aktuální zákaz pití kávy nebo svařáku na trzích Kopová respektuje, i když je to podle ní lepší řešení, než posezení s tímto nápojem uvnitř v podniku. „Přijde mi mnohem rozumější, když si vezmete kelímek svařáku a s ním se projdete po Zelňáku, Moraváku a jste na vzduchu, než když si jdete sednout do kavárny nebo do restaurace," myslí si.

Hýblovi zase chybí vánoční atmosféra. Kdyby na náměstí Svobody nestál vánoční strom, snad by si ani nevšiml rozdílu oproti běžným farmářským trhům. „Na náladě lidí je poznat, že si nemohou dát na místě jídlo ani punč. Rychle nakoupí a pokračují dál,“ poznamenal Hýbl. Schází mu hudební vystoupení i další program.

Lidé se ale zase podle Kopové na trzích neshlukují. „Projdou si je. Tamhle se jim hodí vařečka, o kus dál svíčka, tamhle dobrá lahev," zmínila Kopová, která si otevřela v březnu na začátku koronavirové krize Mandlárnu i v brněnské Dominikánské ulici.

Hýbl si zase všiml, že kolemjdoucí a nakupující kolikrát nemají správně nasazené roušky. „Je ale fakt, že strážníci to tady kontrolují,“ doplnil.

Opatření vlády kontrolují také pracovníci úřadu Brna-středu. „Všechna náměstí, na kterých se stánky nacházejí, pravidelně čtyřikrát denně. Kontroly se týkají dodržování provozní doby prodeje, dále prodávaného zboží, zda je v souladu se smlouvu, a podobně," sdělila Dobešová. Žádné větší porušování dohodnutých podmínek zatím nezaznamenali.