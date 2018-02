Pád na chodníku? Pro odškodnění je důležitý důkaz

Jižní Morava - Docela jinou atmosféru při prohlídce nebo letním koncertu zažijí do tří let návštěvníci zámku v Uherčicích na Znojemsku. Do banketního sálu projdou po opraveném schodišti kolem upraveného nádvoří. Alespoň v to doufají správci roky chátrajícího areálu. V dotacích teď mají získat 123 milionů korun. „Pro opravu je to velmi důležitá suma,“ netajila se nadšením kastelánka Eva Štěpánová.